Bakan Şimşek: İmamoğlu soruşturmasının piyasaya etkisi 3 gün sürdü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart Çarşamba günü İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla başlayan süreç Türk kamuoyunda geniş yankı uyandırırken ekonomik anlamda da birçok etkiyi beraberinde getirdi.

"İLK 3 GÜN ÇOK CİDDİ BİR ÇIKIŞ OLDU"

Söz konusu sürecin ekonomik etkileri TGRT Haber canlı yayına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de soruldu. Bakan Şimşek "İlk 3 gün çok ciddi bir çıkış oldu Türkiye'den, ağırlıklı olarak off-shore. Ama bir sonraki pazar tamamen durulmuştu. Etkisi birkaç gün sürdü. Hatta off-shore'dan girişler de başladı. Fakat daha sonra özellikle ABD merkezli bu ticaret savaşları üzerinden küresel büyümeye ilişkin önemli bir belirsizliğin ortaya çıkması riskten kaçışı ciddi bir şekilde tetikledi.

"BİRÇOK ÜLKEDEN ÇIKIŞLAR OLDU"

Yani herkes nakde dönmeye çalıştı ya da çok güvenli hazine kağıtlarına, o türden tercihler ortaya çıktı. O da tabii Türkiye'yi etkiledi. Dolayısıyla sadece bu faktör etkiledi demek yanlış olur. Her iki faktörün de etkisi oldu. Birincisi içeride siyasi belirsizlik ve çalkantı endişesiyle ortaya çıkan bir talep diğeri ise küresel belirsizlik üzerinden özellikle büyümenin yavaşlayacağı ve risk iştahının azaldığı bir döneme girişin ifadesi olarak karşımıza çıktı. Birçok ülkeden çıkışlar oldu.

"PROGRAMIMIZ BAŞARILI OLMASAYDI..."

Eğer bizim program bazılarının iddia ettiği gibi başarılı olmasaydı, Türkiye 2 tane büyük şoku çok sınırlı bir etkiyle atlatabilir miydi? Madem biz dış şoklara karşı kırılganlığı azaltamamıştık, madem biz makrofinansal istikrarı pekiştirememiştik, madem bizim program işe yaramıyordu bu 2 büyük şoku nasıl atlatabildik?" ifadelerini kullandı.