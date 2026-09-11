Haberler

Bakan Şimşek: İhracatçılarımız küresel pazardaki konumunu koruyor

Bakan Şimşek: İhracatçılarımız küresel pazardaki konumunu koruyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Küresel ticarette belirsizliklerin ve maliyet baskılarının arttığı bu dönemde, ihracatçılarımız; ürün ve pazar çeşitliliği, güçlü üretim altyapısı ve değişen koşullara hızlı uyum kabiliyetiyle küresel pazarlardaki konumunu koruyor" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Küresel ticarette belirsizliklerin ve maliyet baskılarının arttığı bu dönemde, ihracatçılarımız; ürün ve pazar çeşitliliği, güçlü üretim altyapısı ve değişen koşullara hızlı uyum kabiliyetiyle küresel pazarlardaki konumunu koruyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı cari acık verilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Cari açık, temmuzda yıllıklandırılmış 40,7 milyar dolar oldu. Küresel ticarette belirsizliklerin ve maliyet baskılarının arttığı bu dönemde, ihracatçılarımız; ürün ve pazar çeşitliliği, güçlü üretim altyapısı ve değişen koşullara hızlı uyum kabiliyetiyle küresel pazarlardaki konumunu koruyor. Hizmet ihracatının dirençli seyri de dış dengemizi destekliyor. Önümüzdeki dönemde ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak adımlar atmaya, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi güçlendirecek yapısal dönüşüm politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu sayede küresel ticaretteki dönüşüme ve jeopolitik gelişmelere karşı rekabet gücümüzü ve tedarik güvenliğimizi daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi

İmamoğlu bir davadan daha ceza aldı! Siyasi yasak da çıktı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı

Ev sahibi çifti öldüren caninin ilk ifadesi: Bana durmadan...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti

Pes artık! İşte koca Fenerbahçe'yi karıştıran taraftarın ifadesi

İsmail Kartal'a ulaşılamıyor! Telefonlarını kapattı, yöneticiler evine gitti

İsmail Kartal çok şaşırttı! Aziz başkanın sözlerine rağmen...
İstanbul'da kiralık sosyal konut dönemi! İşte başvuru için aranan 7 şart

Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek

Yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu! Son mesajı ortaya çıktı

Yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu! Son mesajı ortaya çıktı
‘Burada yok’ denilen kadın, evde 2 saat sonra asılı bulundu

"Burada yok” dediler! 2 saat sonra evde asılı bulundu
Ümraniye’de 2 Özbek kadını öldüren sanıklara 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet

Dehşete düşüren cinayetin katili tüm detayları anlattı

Üniversiteli kızlar, kaldıkları otelde yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu

Üniversiteli kızlar, yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu