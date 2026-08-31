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Bakan Şimşek G20 Toplantısı için ABD'de

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin Asheville kentinde düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı. Görüşmelerde jeopolitik riskler, küresel büyüme, dengesizlikler ve kamu borçları ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere ABD'nin Asheville kentine gitti.

Bugün başlayacak ve 1 Eylül'e kadar sürecek toplantılarda, jeopolitik gerginliklerin küresel ekonomiye etkisine ilişkin son değerlendirmeler ele alınacak.

Küresel büyüme görünümü, derinleşen küresel dengesizlikler ve dünya genelinde yükselen kamu borç seviyeleri gündemin diğer başlıkları arasında bulunuyor.

Toplantılara katılacak bakanlar ayrıca büyüme dostu politikaları ve özel sektörle işbirliğinin güçlendirilmesi konularını da görüşecek.

Bakan Şimşek'in, toplantılar kapsamında mevkidaşları ve uluslararası finansal kuruluşların başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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