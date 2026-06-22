Bakan Şimşek: "Haziran ayında hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz."
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayında hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin bir önceki aya göre 3,4 puan iyileştiğini açıkladı. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin bu iyileşmeyi destekleyeceğini belirtti.
Bakan Şimşek: "Haziran ayında hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı