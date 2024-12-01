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Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesinde bulunan vergi mükelleflerine borçları için faizsiz 24 ay taksit uygulanacağını açıkladı.

Deprem bölgesinde uygulanan mücbir sebep hali dün itibarıyla sona erdi. Vergi borcu olanlarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.Şimşek, deprem bölgesinde bulunan vergi mükelleflerine borçları için 24 ay taksit uygulanacağını duyurdu.

"FAİZSİZ 24 AY TAKSİT İMKANI SUNUYORUZ"

Bakan Şimşek, açıklamasında, "Deprem bölgesinde uygulanan mücbir sebep hali dün itibarıyla sona erdi. Ancak depremden etkilenen mükellefler bireysel başvuruyla mücbir sebepten yararlanmaya devam edecek. Birikmiş vergi borçlarını tek seferde ödemekte zorluk çeken mükelleflere faizsiz 24 ay taksit imkanı sunuyoruz." dedi.

"BÜTÇE İMKANLARINI SEFERBER ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Şimşek, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bugünkü fiyatlar ile son iki yılda deprem için yaklaşık 2,6 trilyon lira harcadık. Deprem yaralarını sarmak için bütçe imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz."

Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVscorpion:

Af değil yani adamın depremde canı gitmiş 20 30 yıllık birikimi gitmiş 24 ay faizsiz kredi vay be ? Bunalrın ki ölüden .... istemeye benziyor

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