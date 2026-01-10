Haberler

Şimşek: 2026'da Reform Yılı ilan ettik, politikalarımızı hızlandıracağız

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026'nın 'Reform Yılı' olarak ilan edildiğini duyurarak, sanayi ve istihdam odaklı dönüşüm politikalarının hızlandırılacağını belirtti. Kasım ayı sanayi üretim verilerine göre, yıllık büyüme yüzde 3,5 olarak açıklandı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Reform yılı' ilan ettiğimiz 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikalarımızı hızlandıracağız" dedi.

Bakan Şimşek, kasım ayı sanayi üretimi verilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Kasımda sanayi üretimi, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 2,4 artarken ocak-kasım döneminde yıllık büyüme yüzde 3,5 oldu. İmalat sanayisinde, 24 alt sektörün 19'unda aylık bazda görülen büyüme, iyileşmenin genele yayıldığını gösteriyor. Sermaye malı ve yüksek teknoloji gruplarındaki güçlü seyir, yüksek katma değerli üretimi ve orta-uzun vadeli büyüme potansiyelimizi artırmaktadır. 'Reform Yılı' ilan ettiğimiz 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikalarımızı hızlandıracağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
