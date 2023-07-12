Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında 2012'den bugüne kadar 127 milyar 926 milyon lira değerinde yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı. İstanbul'un 39 ilçesinde 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren bakanlık, depreme karşı dirençli yapılar oluşturmayı hedefliyor.

Bakan Özhaseki: " İstanbul'da 2012'den bugüne kadar 127 milyar 926 milyon lira değerinde yatırım gerçekleştirdik"

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, " İstanbul'da 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında 127 milyar 926 milyon lira değerinde yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2012 yılında "Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm" sloganıyla İstanbul'dan başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini tüm Türkiye'de hayata geçiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un 39 ilçesinde 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Göreve geldiği günden itibaren önceliğini depremden etkilenen 11 ilin inşa ve ihya çalışmalarına ve İstanbul'un olası bir depreme karşı dirençli hale getirilmesine yoğunlaştıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerin kentsel dönüşümle sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Yaklaşık 800 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci tamamlandı

İstanbul'un 39 ilçesinde 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğiyle riskli yapıları yenileyerek vatandaşlarımızı sağlıklı, güvenli ve çevre dostu yapılara kavuşturuyoruz. Bu anlamda İstanbul'umuzu deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı dirençli hale getirmekte kararlıyız. İstanbul'da yaklaşık 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık, vatandaşlarımıza evlerini, yeni sağlıklı yuvalarını teslim ettik. 142 bin 548'i Bakanlığımız eliyle olmak üzere özel sektör ile birlikte toplamda 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor. 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında 127 milyar 926 milyon lira değerinde yatırım gerçekleştirdik. İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 600 bin bağımsız bölüm başta olmak üzere toplamda 1,5 milyon konutu 5 yıl içerisinde dönüştüreceğiz. İnşallah İstanbul'muzun 39 ilçesini deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı dirençli hale getirene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm kapsamında 4 milyar 191 milyon 500 bin lira kira yardımı yapıldı

İstanbul'da kentsel dönüşümü için 2012 yılından bugüne kadar 127 milyar 926 milyon lira kaynak aktardıklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, kentsel dönüşümle evini dönüştüren vatandaşlara Bakanlık olarak 4 milyar 191 milyon 500 bin lira kira yardımı yapıldığını kaydetti.