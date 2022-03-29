Bakan Özer'den öğretmen adaylarına müjde: 2021 KPSS ataması olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TV100 ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR

Öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Bakan Özer, ''Bir buçuk yıl aradan sonra ülkemizde yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde tüm sınıf seviyelerinde, tüm kademelerde devam edebilmek bizim başarımız. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize bu süreçte çok teşekkür ederiz'' ifadelerini kullandı.

"İLK DEFA KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI YAPILDI"

Salgın döneminde öğrencilerin yaşadığı eğitim-öğretim kayıpları ile ilgi değerlendirme yapan Bakan Özer, ''Öğrenim kayıplarını telafi etmek için Milli Eğitim Bakanlığı ilk defa kazanım değerlendirme sınavı yaptı. Geçmiş Türkçe, matematik, ve fen bilimlerindeki kayıpları için bir değerlendirme yaptı. Ve destekleme, yetiştirme kurslarıyla öğrencilere sürekli destek verdi. Özellikle orta okul ve lisede Yaklaşık Türkçe, matematik ve fen bilimlerinde 4.5 milyon öğrenciye öğrenme kayıplarıyla ilgili destek verildi.'' dedi.

40 BİN ANASINIFI HEDEFİ

Bakan Özer, "Bir yılda 3 bin tane anaokulu, 40 bin anasınıfı hedefi koyduk. Şu ana kadar 104 anaokulunu hizmete aldık. Türkiye'nin tüm bölgelerine anaokulu yapıyoruz. Bu 5 aylık süreç içerisinde 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde yüzde 78'den yüzde 90'a çıktı. Bu mükemmel bir şey." şeklinde konuştu

Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Okul, pandemi etkisi azalır azalmaz ilk açılması gereken yerdir. Bir buçuk yıl aradan sonra ülkemizde yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde tüm sınıf seviyelerinde, tüm kademelerde devam edebilmek bizim başarımız. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize bu süreçte çok teşekkür ederiz. Annelere özellikle çok teşekkür etmek lazım. Pandemi sürecinde çocuklarına çok destek oldular. Öğrenme kaybıyla ilgili bir problemimiz yok. Pandemide yaşanan eksiklikleri kapatmak için çabalıyoruz, telafi edeceğiz. Ailelerin de destek vereceğinden şüphem yok. Çocuklar arasındaki akademik başarı farkının sebebi okul öncesi eğitime dayanıyor. Bu sebeple okul öncesi eğitime çok önem veriyorum.

"İSTANBUL'A 1000 TANE ANAOKULU YAPACAĞIZ"

Özel eğitim anaokullarımızın sayısını da arttıracağız. Onları unutmuyoruz. İstanbul'a 1000 tane anaokulu yapacağız. Arazi bulmada sıkıntılar yaşıyoruz ancak çözeceğiz. Sektör temsilcileri mesleki liselerin mezun vermesini bekliyor. Biz sektör temsilcileriyle beraber planlamalar yapıyoruz. Şu anda güncellenmemiş mesleki eğitim lisemiz yok. N95 maske makinasını kendi kendine üreten meslek lisemiz var. Artık mesleki eğitim liseleri üretimde farklı bir boyuta ulaştı.

OKULLAŞMA ORANLARI

Son 19-20 yıl içindeki en büyük başarımız diğer eğitim kademelerindeki okullaşma oranlarını OECD ortalamalarına getirdik. 2000'li yıllarda ortaöğretimdeki okullaşma % 40, şu anda ise % 90 seviyelerinde. Mesleki eğitim merkezlerinde yaş sınırlamamız yok. Herkes kayıt yaptırabilir. 2022 yılında hedefimiz, 1 milyon gencimizi, vatandaşımızı yetiştirmiş olmak. 2018 yılında bu kapsamdaki tüm meslek okullarındaki üretim kapasitesi 217 milyondu. 2021 yılında 1 milyar 162 milyonla kapattık. Öğrenciye dağıtmış olduğumuz pay 2021 yılında 52 milyona, öğretmende ise 112 milyona çıktı. Milli eğitim bakanlığına ait binaların deprem yönetmenliğiyle ilgisi canlı bir süreç. Odağımızda okullarımızı her anlamda "en güvenli yer" yapmak var.

ÖĞRETMEN ATAMASI

Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak. En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok. 24 milyon yardımcı kaynağı tüm okullara sağladık. Önemli olan yarının bugünden daha iyi olması. Önemli olan sürece odaklanma kültürünü benimsemek."