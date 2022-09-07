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Bakan Nebati, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ile görüştü

Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ile görüştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ve önceki dönem Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouame ile görüştü.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ve önceki dönem Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouame ile görüştü.

Bakan Nebati, Lopez ve Kouame ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Nebati, yaptığı açıklamada "Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Sayın Lopez ve bu görevi bir önceki dönem başarı ile sürdürmüş olan Sayın Kouame ile bugün bir araya geldik. Sayın Lopez'i Türkiye Ülke Direktörü olarak atanmasından dolayı tebrik eder ve başarılı bir dönem geçirmesini temenni ederim. Ayrıca, Türkiye'nin kalkınma gündemine yaptığı önemli katkılardan dolayı Sayın Kouame'ye teşekkür ederim. Sayın Kouame döneminde olduğu gibi Sayın Lopez Direktörlüğünde de iş birliğimizi daha üst bir seviyeye taşıyacağımız konusunda eminim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Ekonomi

Nureddin Nebati Dünya Bankası Türkiye Politika Ekonomi Haberler

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