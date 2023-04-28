Bakan Nebati'den, şehit ailelerinin ÖTV'siz araç alabilmelerine ilişkin düzenlemeye dair açıklama Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2016 yılında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda yaptıkları değişiklikle şehit eşi veya çocuklarının, eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise şehidin anne veya babasının ÖTV ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlandığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2016 yılında Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) Kanunu'nda yaptıkları değişiklikle şehit eşi veya çocuklarının, eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise şehidin anne veya babasının ÖTV ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlandığını ifade etti.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugünkü konuşmasında, "şehit ailelerine ÖTV'siz araç alabileceklerine ilişkin düzenleme yapacaklarına dair verdiği sözü" değerlendirdi.

Bakan Nebati, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu; Bugünkü konuşmanızda şehit ailelerine ÖTV'siz araç alabileceklerine ilişkin düzenleme yapacağınıza dair söz vermişsiniz. 'Vergi benim işim' diyorsunuz lakin vergi mevzuatından haberiniz yok. 2016 yılında ÖTV Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle birlikte; şehit eşi veya çocuklarının; şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babasının özel tüketim vergisi ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlanmış ve halihazırda şehit yakınları bu düzenlemeden yararlanmaktadır. Sizin aklınıza yeni gelen fikirleri, bizler yıllar önce yasalaştırarak yürürlüğe koyduk. Geçtiğimiz mart ayında, 2003 yılında yeniden faaliyete geçirmiş olduğumuz Vergi Konseyi'ni kuracağınızı ifade etmiştiniz. Benden size naçizane bir öneri; sürekli önünde poz verdiğiniz kitaplığınıza bir de vergi kanunları kitabı almanız olacaktır."

Nebati, Kanun'un ilgili maddesini içeren linki de paylaştı.