Bakan Nebati'den 'sanayi üretimi' açıklaması

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yıllık bazda yüzde 8,5 oranında büyüme kaydeden sanayi üretimine ilişkin, "Aynı dönemde yıllık sanayi üretiminde euro bölgesi ve İngiltere yüzde 2,4, Çin yüzde 3,9, ABD 4,16 artış gösterirken, Almanya yüzde 0,5 oranında düşüş kaydetmiştir. Ülkemizin sanayi üretimi tüm bu ekonomilerden pozitif yönde ayrışmıştır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter'daki hesabından, sanayi üretim endekslerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Küresel ölçekte ekonomik koşulların zorlaştığı haziran ayında dahi sanayi üretimimiz, piyasa beklentisinin oldukça üzerinde bir gerçekleşmeyle yıllık bazda yüzde 8,5 oranında artış kaydetmiştir. Böylece 2'nci çeyrekte sanayi üretimi artışımız yüzde 9,4 olmuştur. Aynı dönemde yıllık sanayi üretiminde euro bölgesi ve İngiltere yüzde 2,4, Çin yüzde 3,9, ABD 4,16 artış gösterirken, Almanya yüzde 0,5 oranında düşüş kaydetmiştir. Ülkemizin sanayi üretimi, tüm bu ekonomilerden pozitif yönde ayrışmıştır. Mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretimimiz, 2020 yılı 2'nci çeyreğindeki salgın kaynaklı daralmadan sonra, 8 çeyrektir devam eden aralıksız büyüme eğilimini güçlü bir şekilde sürdürüyor" dedi.