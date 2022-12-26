Bakan Muş'un 'Uyarı' toplantısına katılmayan tek zincir market

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise bugün 4 zincir marketin yöneticisini ağırlayarak kendilerine uyarılarda bulunduklarını belirtti. Son dönemlerde adı etiketleri değiştiren marketler arasında anılan CarrefourSA ise Bakan Muş'un organize ettiği toplantıda yer almadı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dört zincir marketin genel müdürleriyle görüşerek asgari ücrete yapılan zam sonrası etiket fiyatlarını değiştirmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

"UYARILARDA BULUNDUK"

Migros CEO'su Özgür Tort, A101 CEO'su Cem Maltaş, ŞOK CEO'su Uğur Demirel ve BİM CEO'su Galip Aykaç'ın katıldığı toplantıya ilişkin bilgi veren Muş, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

KARARLILIK MESAJI

Açıklamasının devamında Ticaret Bakanlığı olarak saha denetimlerini yoğun şekilde sürdürdüklerinin altını çizen Bakan Muş, "Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

5'LİDEN 1 FİRE

Bakan Muş'un organize ettiği toplantıda dikkat çeken başka bir detay da market fiyatlarıyla ilgili tartışmalarda adı sıkça gündeme gelen CarrefourSA'nın bir temsilcisinin bulunmamasıydı.

İşte Bakan Muş'un o paylaşımı;