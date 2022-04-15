Bakan müjdeyi verdi! 3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor
Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çiftçilere yönelik 3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemesinin bugün saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılmaya başlanacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, bayram öncesi çiftçilere güzel bir haber verdi. Bakan Kirişçi, "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." dedi.
Söz konusu destekler şöyle:
- Alan bazlı ek girdi desteği: 3 milyar 267 milyon 722 bin 461 TL
- Mazot ve gübre desteği: 313 milyon 860 bin 407 TL
- Hayvan gen kaynakları desteği: 484 bin 685 TL
TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK
Destekler TC Kimlik Numarası'na göre yapılacak. TC'sinin son hanesi 0,2,4 olanlar bugün saat 18.00'den sonra, TC'sinin son hanesi 6,8 olanlar yarın saat 18.00'den sonra paralarını hesaplarından çekebilecek.