Bakan müjdeyi verdi! 3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, bayram öncesi çiftçilere güzel bir haber verdi. Bakan Kirişçi, "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." dedi.

Söz konusu destekler şöyle:

Alan bazlı ek girdi desteği: 3 milyar 267 milyon 722 bin 461 TL

Mazot ve gübre desteği: 313 milyon 860 bin 407 TL

Hayvan gen kaynakları desteği: 484 bin 685 TL

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK

Destekler TC Kimlik Numarası'na göre yapılacak. TC'sinin son hanesi 0,2,4 olanlar bugün saat 18.00'den sonra, TC'sinin son hanesi 6,8 olanlar yarın saat 18.00'den sonra paralarını hesaplarından çekebilecek.