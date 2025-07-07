Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı

Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam, katsayı, bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanına ilişkin kesin imza Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Sözleşmeli kamu personeli, memur ve memur emeklilerine yüzde 15.57 oranında zam yapılması kesinleşti. Ayrıca kıdem tazminatı 53 bin 919 TL'ye, bedelli askerlik ücreti ise 280 bin 850 TL'ye yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararı imzaladı. Karara göre, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 15.57oranında zam yapılması kesinleşti. Karara ilişkin yayımlanan genelgede kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti de zamlandı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 53 BİN 919 LİRA 68 KURUŞ

Bakan Mehmet Şimşek'in imzasıyla açıklanan genelge kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 lira 68 kuruş oldu.

ZAM KESİN OLARAK YÜZDE 15.57

Memur ve memur emeklilerine gelecek olan zam oranı da yüzde 15.57 oldu.

MEMUR MAAŞ KATSAYILARI GÜNCELLENDİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154. maddesi kapsamında maaşlara etki eden katsayılar da belli oldu. Buna göre:

  • Aylık katsayı: 1,170211
  • Taban aylık katsayısı: 18,316014
  • Yan ödeme katsayısı: 0,371113

Bu katsayılar memurların ek gösterge, kıdem aylığı, iş güçlüğü ve risk tazminatları gibi birçok kalem üzerinde etkili olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DE KESİNLEŞTİ

Bedelli askerlik ücreti de kesin olarak 280 bin 850 lira 54 kuruş oldu. Yoklama kaçağı ve bakayalar için ise ücret 4 bin 95 lira 74 kuruş olacak uygulanacak.

Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıArif İnanç:

İşte bu be. Yakışır vallahi. Enflasyon kaybolduğu halde zam yaptı helal olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, öyle bir kesim oluştu ki! Bakmayın siz böyle muhalefet olduğu sürece zorlamayız. Ancak işin gidişatını beğenmiyorum. Böyle bir ekonomi ekibi ile bir yol daha yürünmez. Çıktığımızntpl bu derseniz sonuna kadar. Ama TRUVA ATLARINI TEMİZLEMELİYİZ.

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Haber YorumlarıSEVDİM SENİ:

Bu dünya zengine itaat eder fakire ise ateş verir.

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Haber YorumlarıALLAH YÜCEDİR:

sonra neden orman yangınları neden ülkede olaylar artıyor çünkü geçinme zorlaştıkca insanların psikolojisi bozuluyor bu da onları yanlışa sürüklüyor lanet olsun serbest piyasaya da ihracata da turizme de bir insan in hayatı ihracatçıların karından merkez bankasının rezervinden daha değerlidir insanı yaşat ki devlet yaşasın haya pahalı olduğu için evlenme oranı da azalıyor nüfus ta azalıyor sonunda kizildereliler gibi geçmişte yaşamış ama artık olmayan soyu tükenmiş bir ırk olacağız bu zamlar yüzünden

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Haber YorumlarıHeisenberg:

arif inanç sen hangi bölgenin yalamasısın.

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Haber YorumlarıTemel Temel:

İlk seçimde sizde İnşallah.15.57 olursunuz.

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