Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararı imzaladı. Karara göre, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 15.57oranında zam yapılması kesinleşti. Karara ilişkin yayımlanan genelgede kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti de zamlandı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 53 BİN 919 LİRA 68 KURUŞ

Bakan Mehmet Şimşek'in imzasıyla açıklanan genelge kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 lira 68 kuruş oldu.

ZAM KESİN OLARAK YÜZDE 15.57

Memur ve memur emeklilerine gelecek olan zam oranı da yüzde 15.57 oldu.

MEMUR MAAŞ KATSAYILARI GÜNCELLENDİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154. maddesi kapsamında maaşlara etki eden katsayılar da belli oldu. Buna göre:

Aylık katsayı: 1,170211

Taban aylık katsayısı: 18,316014

Yan ödeme katsayısı: 0,371113

Bu katsayılar memurların ek gösterge, kıdem aylığı, iş güçlüğü ve risk tazminatları gibi birçok kalem üzerinde etkili olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DE KESİNLEŞTİ

Bedelli askerlik ücreti de kesin olarak 280 bin 850 lira 54 kuruş oldu. Yoklama kaçağı ve bakayalar için ise ücret 4 bin 95 lira 74 kuruş olacak uygulanacak.