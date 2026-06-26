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Bakan Kurum, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bir araya gelerek sürdürülebilirlik, iklim değişikliğiyle mücadele ve Antalya’da düzenlenecek COP31 hazırlıklarını ele aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, toplantı, restorasyon çalışmaları tamamlandığında TBB'nin yeni merkez binası olacak tarihi Ahmet Ratıp Paşa Köşkü'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ile Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) hazırlık süreci değerlendirildi.

Finans sektörünün yeşil dönüşüm sürecindeki rolü, sürdürülebilir finansman uygulamaları ve iklim odaklı risklerin yönetimi de ele alındı.

Açıklamada toplantıya ilişkin görüşlerine yer verilen TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, bankacılık sektörü olarak sürdürülebilirliğin stratejik öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Çakar, "İklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde finans sektörüne önemli sorumluluklar düşüyor. Bu çerçevede, tüm paydaşlarımızla yakın işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

COP31 sürecinin küresel ölçekte iklim politikalarının şekillenmesi açısından önemli bir platform olduğunun altını çizen Çakar, sürecin Türkiye'nin yeşil dönüşüm vizyonunun uluslararası alanda daha görünür hale gelmesine katkı sağlayacağı yönünde görüş bildirdi.

Çakar, sürdürülebilir finansmanın yeşil dönüşümün temel unsurlarından biri olduğuna dikkati çekerek, iklim hedeflerine ulaşılmasında bankacılık sektörünün önemli bir rol üstlendiğini vurguladı ve Türk bankacılık sektörünün COP31 sürecinde de aktif rol üstlenmeyi sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: AA / Fahri Aksüt
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