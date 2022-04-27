Bakan Karaismailoğlu'nu zora sokan "Geçiş garantisi" sorusu: Bir hesap hatası yok mu sayın bakan?

Dün akşam HaberTürk canlı yayınında Kübra Par, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu konuk etti. Gündemdeki konulara ve toplu ulaşıma yapılan zamma kadar birçok değerlendirme yapan Karaismailoğlu'nun Çanakkale Köprüsü geçiş garantisi ile ilgili soruya verdiği yanıt ise yayına damga vurdu.

"BİR HESAP HATASI YOK MU?"

Kübra Par, Bakan Karaismailoğlu'na; "Çanakkale Köprüsü'ne 45 bin araç geçişi garantisi verildi, 6 bin araç geçti. Bunu görünce insanlar, AK Partilileri de dahil ediyorum onlar da diyor, burada bir hesap hatası yok mu Sayın Bakan?" sorusunu yöneltti.

"BU BİR MATEMATİKTİR"

Karaismailoğlu ise bu soruya, "Kesinlikle yok. Bu bir matematiktir. 12 yıllık işletme süresi var. İşletmesinin dördüncü beşinci senesine geldiğimizde ne yapacaksınız? Artacak. 45 binin üzerine geçtiği zaman devlet para ödemediği gibi gelir alacak. Hadi bu köprüyü yapmayalım diyelim. Vatandaşımızı saatlerce günlerce havanın denizin kaderine mi bırakacaktık." sözleriyle yanıt verdi.

"İBB NASIL ZAM YAPTIYSA ONLAR DA ÖYLE YAPTI"

"Feribotlara Çanakkale Köprüsü'nden geçişe yönlendirmek için zam yaptılar eleştirisi var? Ondan mı yapıldı?" sorusuna ise Bakan şu yanıtı verdi: "İstanbul Belediyesi nasıl zam yaptıysa onlar da öyle zam yaptı. Sonuçta değişen bir şey yok."

"HIZLI TREN TOPLU TAŞIMA DEĞİLDİR"

Par bunun üzerine Karaismailoğlu'na, "Peki siz hızlı tren hatlarında ne kadar zam yaptınız?" diye sordu. Bakan, bu soruya "Toplu taşımanın ne olduğunu öğrensinler. Hızlı tren toplu taşıma değildir. Hızlı tren tarifelerine baksınlar. İstanbul Ankara otobüs ücreti 350 lira, YHT 150 lira sadece" yanıtını verdi.