Gaziantep gündem haberi... GAZİANTEP - Bakan Karaismailoğlu, Gaziantep Gaziray'ın ilk test sürüşüne katıldı Ekonomi Haberleri Gaziantep haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi Bakan Adil Karaismailoğlu'nun test sürüşü gerçekleştirmesi Bakan Adil Karaismailoğlu'nun duraklarda incelemelerde bulunması Bakan Adil Karaismailoğlu'nun yolculuk yapması Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi Bakan Adil Karaismailoğlu'nun test sürüşü gerçekleştirmesi Bakan Adil Karaismailoğlu'nun duraklarda incelemelerde bulunması Bakan Adil Karaismailoğlu'nun yolculuk yapması Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuşması GAZİANTEP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep Gaziray'ın ilk test sürüşüne katıldı. Ekonomi Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Adil Karaismailoğlu Fatma Şahin Gaziantep Ekonomi Güncel Haberler

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