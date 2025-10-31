Bakan Kacır: Uber 200 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de teknoloji merkezi kurmak üzere adım atıyor

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'deki faaliyetlerini genişleten Uber'in İstanbul'da kuracağı teknoloji merkezinin Türkiye'nin kabiliyetine, istikrarına ve genç insan kaynağına duyulan güvenin açık göstergesi olduğunu belirtti.

Bakan Kacır, "Uber Türkiye Küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi Tanıtım Etkinliği"nde yaptığı konuşmada, küresel teknoloji platformu Uber'in Türkiye'de kuracağı merkezin teknoloji dünyası için hayırlı olmasını dileyerek, teknolojinin artan bir ivmeyle hayatın her alanına nüfuz ettiği, üretimden ulaşıma, ticaretten hizmet sektörüne kadar her süreci köklü şekilde dönüştürdüğü bir dönemde bu yatırımın Türkiye'de yapılmasını çok kıymetli bulduğunu söyledi.

Hızla yaşanan dijital dönüşüm sürecini yüksek teknoloji ve katma değer üreten bir Türkiye'nin inşası yolunda tarihi bir fırsat penceresi olarak gördüklerini ifade eden Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda bu fırsatı gerçeğe dönüştürecek bir AR-GE ve inovasyon altyapısı oluşturduk. 2000'li yılların başında Türkiye genelinde AR-GE çalışmalarında yer alan insan kaynağımız yalnızca 29 bindi. Bugün 311 bin kişilik AR-GE insan kaynağına sahibiz. 113 teknoparkımızda faaliyet gösteren 12 bin firma yapay zekadan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden yeşil dönüşüme uzanan geniş bir alanda inovasyon odaklı çalışmalar yürütüyor." şeklinde konuştu.

"Teknolojide paradigma değişimi yaşanan her alan bizler için yeni fırsatlar sunuyor"

Kacır, özel sektör bünyesindeki 1700'ü aşkın AR-GE ve tasarım merkezinin teknoloji odaklı kalkınma vizyonlarına güç kattığını, hızla büyüyen AR-GE ve inovasyon ekosisteminin teknoloji geliştirme ve üretmede önemli kazanımların kapısını araladığını ve Türkiye'nin yeni nesil sistemlerin tasarımına liderlik eden ülkelerden biri olduğunu anlattı.

Togg'un bugün 30'dan fazla Türk teknoloji girişimiyle yakın işbirliği içerisinde çalıştığına işaret eden Kacır, "Ülkemizde mobilite alanındaki yenilikçi girişimlerin doğmasına, büyümesine ve dünyaya açılmasına öncülük ediyor. Teknolojide paradigma değişimi yaşanan her alan bizler için yeni fırsatlar sunuyor. Elbette, ülkemizin küresel bir teknoloji geliştirme ve üretim üssü rolünü perçinlemek adına canlı, yenilikçi ve rekabetçi bir girişimcilik ekosistemine sahip olmamız büyük önem taşıyor. Bu anlayışla girişimcilik ruhunu destekleyen, yenilikçiliği teşvik eden, yatırım ortamını güçlendiren çok boyutlu politikaları hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'le milyonlarca gencimizi yapay zekadan siber güvenliğe, roketten biyoteknolojiye teknolojinin farklı sahalarında bu yolculuğa dahil ediyoruz. Gençlerimize, fikirlerini girişimlere dönüştürme imkanı tanıyoruz. Devreye aldığımız fonlar ve eş finansman mekanizmalarıyla, 4,6 milyar liralık kamu kaynağını, doğrudan girişimlerimize yönlendirdik, sağladığımız bu desteklerin yarattığı çarpan etkisiyle, 120 milyar liralık özel sektör yatırımını harekete geçirdik. İnovasyon dostu politikalarımızın neticesinde, Türkiye bugün teknoloji girişimlerini başlatmak, büyütmek ve dünyaya açmak için en doğru adreslerden biri haline geldi."

Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde Avrupa'nın parlayan yıldızı olarak nitelendirildiğini dile getiren Kacır, Türkiye'den doğan ve milyar dolar değerlemeyi aşan 7 girişimin 6'sının elde ettiği başarıların arkasında bakanlık olarak sundukları destekler ve teşviklerin bulunduğunu kaydetti.

Bunun, Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde küresel ölçekte güçlü bir aktör haline gelmesinde, attıkları adımların ne kadar isabetli olduğunu açık şekilde gösterdiğini belirten Kacır, "Bugün ulaştığımız kazanımların özgüveniyle 2030 yılına dek Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve Turcorn'larımızın yani milyar dolarları aşan Türk unicornların sayısının artırılmasını ve değerinin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz." dedi.

" Uber, Türkiye'yi aynı zamanda bir inovasyon üssü olarak görüyor"

Bakan Kacır, Türkiye'yi, dünyanın her yerindeki teknoloji girişimleri ve nitelikli insan kaynağı için bir çekim merkezi haline getirmek üzere Türkiye Tech Visa Programı'nı hayata geçirdiklerini, yeni fikirlerin Türkiye'den doğup büyümesini sağlamaya kararlı olduklarını ve Türkiye'nin jeopolitik konumuyla, siyasi, ekonomik istikrarıyla beraber sahip olduğu nitelikli insan kaynağıyla da sadece bölgesinde değil küresel düzeyde ortaya çıktığını söyledi.

Her yıl 208 üniversiteden mezun olan binlerce yetenekli gencin, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki insan kaynağına dahil olarak Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna güç kattığını belirten Kacır, gençlerin yaratıcılığı, enerjisi ve girişimcilik ruhu sayesinde, Türkiye'nin dinamizmi, küresel şirketlerin yatırım yapması, üretmesi ve yenilik geliştirmesi için ideal bir ekosistem oluşturduğunu anlattı.

Kacır, TrendyolGo ortaklığıyla Türkiye'deki faaliyetlerini genişleten Uber'in İstanbul'da kuracağı teknoloji merkezinin Türkiye'nin kabiliyetine, istikrarına ve genç insan kaynağına duyulan güvenin açık göstergesi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel teknoloji platformu Uber, Türkiye'yi yüksek potansiyeliyle yalnızca bir pazar değil, aynı zamanda bir inovasyon üssü olarak görüyor. Ülkemizdeki varlığını ve yatırımlarını büyütüyor. Bu yaklaşımın en somut adımı olarak da önümüzdeki beş yılda 200 milyon dolarlık bir yatırımla Türkiye'de bir teknoloji merkezi kurmak üzere adım atıyor. İlerleyen dönemde 500'e yakın yetkin teknoloji uzmanının çalışacağı bu merkez Uber'in küresel operasyonlarında kritik rol üstlenecek teknolojilerin geliştirilmesinde görev alacak. Bu yatırım kararı, ülkemize duyulan güven ve Türkiye'yi bir inovasyon üssü olarak konumlandırma vizyonu için Uber'i tebrik ediyorum."

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı ve Uber'in Türkiye'deki Yatırım Faaliyetlerinin Desteklenmesi hususunda mutabakat zaptı imzalandı. İşbirliği protokolüne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ve Uber Üst Yöneticisi Dara Khosrowshahi'nin nezaretinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve Uber İş Geliştirme Başkanı Madhu Kannan imza attı.

Yapılan yatırım kapsamında ülkenin önde gelen üniversiteleri ve özel sektör kurumlarıyla işbirlikleri gerçekleştirilirken dünyanın önemli firmalarının Türkiye'yi tercih etmesinin en önemli nedeni olarak sürekli gelişen girişimcilik ve inovasyon ekosistemi gösterildi. Uber'in İstanbul'daki yatırımı, ülkenin nitelikli insan kaynağı ile AR-GE ekosistemine olan güvenin güçlü bir göstergesi olarak yorumlanıyor.