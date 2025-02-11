Bakan Kacır, tüm market fiyatlarının tek bir sitede yer alacağını duyurdu

Türkiye'deki 7 zincir marketlerde bulunan 50 bini aşkın ürünün fiyatları artık tek tıkla ulaşılabilir hale geldi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fiyatların https://marketfiyati.org.tr linkinden kontrol edilebileceğini açıkladı.

sitede sebzeden bakliyata, temizlik ürünlerine kadar binlerce kalemde fiyatlar karşılaştırılabilecek. Aynı zamanda en yakın mesafedeki market şubeleri de online ortamda ulaşılabilir hale geldi.

Bakan Kacır'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık.

Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek.

Hayırlı olsun!