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Bakan Kacır, tüm market fiyatlarının tek bir sitede yer alacağını duyurdu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gıda enflasyonunun tespitine ilişkin son çalışmaları duyurdu. Marketlerde satılan ürünlerin açılan ortak internet sitesi üzerinden halka duyurulacağını belirtti.

Türkiye'deki 7 zincir marketlerde bulunan 50 bini aşkın ürünün fiyatları artık tek tıkla ulaşılabilir hale geldi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fiyatların https://marketfiyati.org.tr linkinden kontrol edilebileceğini açıkladı.

sitede sebzeden bakliyata, temizlik ürünlerine kadar binlerce kalemde fiyatlar karşılaştırılabilecek. Aynı zamanda en yakın mesafedeki market şubeleri de online ortamda ulaşılabilir hale geldi.

Bakan Kacır'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık.

Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek.

Hayırlı olsun!

Bakan Kacır, tüm market fiyatlarının tek bir sitede yer alacağını duyurdu

Bakan Kacır, tüm market fiyatlarının tek bir sitede yer alacağını duyurdu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıarda tanrıtanı:

90 Tl lik 10 lu yumurtaya 49 TL yazan bir site buraya bakıp markete giderseniz rezil rüsva olursunuz.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

...ceğiz, ....cağız yok, yap öyle konuş icraatı görelim bakalım faydalı mı yoksa hikaye mi

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Haber YorumlarıArif İnanç:

bosa zaman harcamayınız. Personellerde boşa gitmesin. biz zaten bir sey alacahimiz zaman her marketin sitesine bakıyoruz. Geldiğimiz denetleme noktamız bu.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

üç harfli marketlerde fiyatlar lirayı bırak kuruşu kuruşuna aynı bunu batıda yapsalar bu firmaların ocağına incir ağacı dikerlerdi bizi aralarında anlaşıp inek gibi sağıyorlar

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Haber YorumlarıAbdullah Arslan:

Uygulama yapsanız hangi markette ne kadar tek fotoğraf ile arama yapilsa

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