Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Kacır, Togg'un günde 375 araç üretim hızıyla yoluna devam ettiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Kacır, Togg'un günde 375 araç üretim hızıyla yoluna devam ettiğini söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nde önümüzdeki yıl satışa sunulacak T6X ile bugün tanıtılan T10F 4More Kehribar serisini inceledi. Kacır, Togg'un günde 375 araç üretim hızıyla yoluna devam ettiğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "10 çalışana bir endüstriyel robot ortalaması ile otomotiv sektörümüzün en dijital altyapısına sahip tesisi olan Togg, günde 375 araç üretim hızıyla yoluna güçlü şekilde devam ediyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nü ziyaret ederek, önümüzdeki yıl satışa sunulması planlanan T6X ile tanıtımı bugün gerçekleştirilen T10F 4More Kehribar serisini inceledi. Bakan Kacır, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Togg Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nde önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan T6X ile bugün tanıtımı yapılan T10F 4More Kehribar serisine yönelik çalışmaları inceledik. 10 çalışana bir endüstriyel robot ortalaması ile otomotiv sektörümüzün en dijital altyapısına sahip tesisi olan Togg, günde 375 araç üretim hızıyla yoluna güçlü şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu! Şimdi milyonlar konuşuyor

Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Herkes bunu konuşuyor
Önce oğlu, 20 ay sonra kendisi! Kutsal topraklarda yürek burkan son

Önce oğlu, 20 ay sonra kendisi! Kutsal topraklarda yürek burkan son
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin

Yeni kriz: Parayı geri ver yoksa...
Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı

Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı

Müjde! 1 milyon kişinin borcu silinecek, hazırlıklar başladı
Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e aşk dolu mesaj: Oy kurban olduğum

Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e: Oy kurban olduğum
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar

56 sene önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar!

Tekirdağ'da yaya geçidinde 2 anaokulu öğretmenine çarptı! Sürücü de öğretmen çıktı, tutuklandı

Yaya geçidinde 2 öğretmeni savurdu! Sürücü de öğretmen çıktı
Böyle bir şey nasıl olabilir? İki farklı seçim anketi yapıldı, ikisinin de birbiriyle alakası yok

İki farklı firma seçim anketi yaptı, çıkan sonuç şaşırttı