Bakan Kacır, Togg'un günde 375 araç üretim hızıyla yoluna devam ettiğini söyledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "10 çalışana bir endüstriyel robot ortalaması ile otomotiv sektörümüzün en dijital altyapısına sahip tesisi olan Togg, günde 375 araç üretim hızıyla yoluna güçlü şekilde devam ediyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nü ziyaret ederek, önümüzdeki yıl satışa sunulması planlanan T6X ile tanıtımı bugün gerçekleştirilen T10F 4More Kehribar serisini inceledi. Bakan Kacır, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Togg Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nde önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan T6X ile bugün tanıtımı yapılan T10F 4More Kehribar serisine yönelik çalışmaları inceledik. 10 çalışana bir endüstriyel robot ortalaması ile otomotiv sektörümüzün en dijital altyapısına sahip tesisi olan Togg, günde 375 araç üretim hızıyla yoluna güçlü şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı