Bakan Kacır tarih verdi, 2 milyar doların üzerinde yatırım

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2025 yılına ilişkin hedeflerini anlattı. Kacır, Türkiye'nin son 22 yılda OECD ülkeleri arasında sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduğunu aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"7 milyar dolara yakın yatırımı Türkiye'ye kazandırma aşamasına geldik. İnşallah önümüzdeki ay bunun ilk fazı olan 2 milyar doların üzerinde bir yatırım paketini duyuracağız. Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim ve ihracat kapasitesini 2025'te büyük bir ivmeyle artıracağız. Biz gerçek bir üretim üssüyüz.

"PEŞ PEŞE MÜJDELER DUYURACAĞIZ"

Hedefimiz bu üretim kabiliyetlerini daha yüksek katma değerli ürünlerle, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleştireceğimiz yatırımlarla bir üst düzeye çıkarabilmek. İnşallah 2025, elektrikli araç, batarya, güneş hücresi, rüzgar türbini, çip üretimi, AR-GE merkezleri ve yeni çıkacağımız çağrılarla biyoteknoloji, sanayi robotları ve hiper ölçekli veri merkezleri gibi başlıklarda Türkiye'nin yatırımlarla daha hızlı buluştuğu ve milletimize peşi sıra yüksek teknoloji yatırım müjdelerini duyurduğumuz bir yıl olacak."