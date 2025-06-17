Bakan Kacır ROKETSAN Ziyaretinde Milli Teknoloji Hamlesi Üzerine İstişarelerde Bulundu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ROKETSAN'ı ziyaret ederek, Türk savunma sanayisinin önemli merkezlerinden biri olan ROKETSAN'da yürütülen AR-GE ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemine vurgu yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ROKETSAN ziyaretine ilişkin, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli merkezlerinden ROKETSAN'da yürütülen AR-GE ve üretim faaliyetleriyle ilgili istişarelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

Kacır, yazılı açıklamasında söz konusu ziyarete dair bilgi verdi.

Şirketin, Türkiye'nin yeni nesil roket, füze ve mühimmat sistemleri üreticisi olduğuna işaret eden Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli merkezlerinden ROKETSAN'da yürütülen AR-GE ve üretim faaliyetleriyle ilgili istişarelerde bulunduk." değerlendirmesini yaptı.

Kacır, şirketin, Türk savunma sanayisinin roket ve füze teknolojilerindeki lider kuruluşlarından olduğunu belirterek, ziyarette kurum yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldığını aktardı.

ROKETSAN, ATMACA ve ÇAKIR seyir füzeleri, MAM-L SİHA Akıllı Mühimmatı, İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze, BORA Taktik Balistik Füze, HİSAR ve SİPER hava savunma füzeleri, TAYFUN Balistik Füze Sistemi teknolojileriyle dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firmasından biri olarak uluslararası arenada yerini alıyor.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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