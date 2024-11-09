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Bakan Kacır, İTÜ Proje ve Teknoloji Takımlarıyla Bir Araya Geldi

Bakan Kacır, İTÜ Proje ve Teknoloji Takımlarıyla Bir Araya Geldi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde proje ve teknoloji takımlarıyla bir araya gelerek gençlerin Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmedeki önemini vurguladı. Ayrıca, İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinin yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) proje ve teknoloji takımlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda en çok gençlerimize güveniyoruz. Onların azmi, tutkusu ve kabiliyetleriyle Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kacır, İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinin yeni binasının açılışına katıldı.

Açılışın ardından Bakan Kacır, hava, kara, su, uydu ve uzay, su üstü ve su altı kategorilerinde, farklı çalışma alanlarında projeler üreten 34 İTÜ proje ve teknoloji takımıyla bir araya geldi.

Öte yandan Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinin yeni binasının açılışına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinin yeni binasının açılışını gerçekleştirdik. Hava, kara, uydu ve uzay, su üstü ve su altı kategorilerinde, çok farklı çalışma alanlarında projeler üreten, dünyadaki birçok teknoloji yarışmasında dereceleri bulunan İTÜ proje ve teknoloji takımlarıyla bir araya geldik. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda en çok gençlerimize güveniyoruz. Onların azmi, tutkusu ve kabiliyetleriyle Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz."

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinde bilgisayar mühendisliği, yapay zeka ve veri mühendisliği, siber güvenlik mühendisliği ile bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinde lisans programları, bilgisayar mühendisliği, oyun ve etkileşim teknolojileri ve bilişim teknolojileri alanlarında lisansüstü program uygulanıyor.

Kaynak: AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi
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