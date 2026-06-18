Bakan Kacır, Paris temaslarını değerlendirdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fransa Sanayiden Sorumlu Delege Bakanı Sebastien Martin ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantıda iki ülke arasındaki sanayi ve teknoloji işbirliklerini ele aldıklarını bildirdi.

Kacır, NSosyal hesabından, Fransa'nın başkenti Paris'teki temaslarına ilişkin paylaşım yaptı.

Avrupa'nın en büyük startup ve teknoloji etkinliklerinden "VivaTech 2026 Fuarı"nda dünyanın dört bir yanından girişimciler, yatırımcılar ve teknoloji liderleriyle bir araya geldiklerini aktaran Kacır, "Türkiye'nin sanayi ve teknolojide ortaya koyduğu dönüşümü, üretim gücünü ve yenilikçi vizyonunu paylaştık. Teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle görüşmeler yaptık. Girişimcilik ekosistemimizin gücünü ve potansiyelini yansıtan Türkiye pavilyonunda girişimcilerimizle buluştuk. Yapay zekadan finans teknolojilerine, oyun teknolojilerinden mobilite ve dijital teknolojilere uzanan geniş bir yelpazede faaliyet gösteren girişimlerimiz, geliştirdikleri yenilikçi çözümleri küresel yatırımcılarla buluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kacır, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği ev sahipliğinde Fransa iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini anımsatarak, Türkiye'yi yüksek teknolojili üretimin küresel merkezlerinden biri haline getirme hedefiyle hayata geçirdikleri HIT-30 Programı'nın detaylarını paylaştıklarını anlattı.

Türkiye'nin üretim gücü, ileri teknoloji kapasitesi, nitelikli insan kaynağı ve stratejik konumuyla sunduğu yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Eurosatory Fuarı'nda ülkemizin önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin stantlarını ziyaret ettik. Ziyaretimiz kapsamında, Fransa Sanayiden Sorumlu Delege Bakanı Sebastien Martin ile görüşme gerçekleştirdik. Toplantımızda iki ülke arasındaki sanayi ve teknoloji işbirliklerini ele aldık. Fransa'nın önde gelen kurumlarından, nükleer enerji teknolojileri alanında faaliyet gösteren Framatome ve Total Energies şirketleri ile kalkınma finansmanı kuruluşu Fransız Kalkınma Ajansını (AFD) ziyaret ettik. Enerji, sanayide yeşil dönüşüm ve iklim finansmanı alanlarında işbirliği imkanlarını değerlendirdik."