Bakan Kacır: Türkiye ekonomisi 24 çeyrektir büyüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin küresel ekonomik zorluklara rağmen 24 çeyrektir büyümesini sürdürdüğünü açıkladı.

Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ait Yıllık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi. Bakan Kacır, Türkiye ekonomisinin küresel ekonomik zorluklara rağmen 24 çeyrektir büyümesini sürdürdüğünü belirterek, 2026 yılının ikinci çeyreğinde GSYH'nin yüzde 2,3, sanayi sektörünün ise yüzde 2,4 büyüdüğünü bildirdi.

Kacır, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı desteklemeye devam edeceklerini, sanayinin katma değerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı