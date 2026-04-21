Haberler

Bakan Kacır, ABD-Türkiye İş Konseyi heyetini kabul etti Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD-Türkiye İş Konseyi heyetini kabul ederek iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirdi. Kacır, karşılıklı fayda temelinde iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Kacır, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, ABD Ticaret Odası/ABD-Türkiye İş Konseyi üyelerini Bakanlıkta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumunu kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki güçlü birlikteliğin, somut projeler, artan yatırımlar, derinleşen teknoloji iş birlikleri ve kalıcı ticari ortaklıklarla daha da ileri taşınması yönündeki kararlılığımızı vurguladık. Türkiye olarak, yatırım, üretim, teknoloji alanlarında uluslararası ortaklıklarımızı güçlendirmeye devam ediyor, karşılıklı fayda temelinde kurulan her iş birliğini ekonomik hedeflerimize katkı sunan önemli bir adım olarak görüyoruz."

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

