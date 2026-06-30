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Bakan Işıkhan: "Mayıs ayında istihdam sayısı, 285 bin kişi artış gösterdi"

Bakan Işıkhan: 'Mayıs ayında istihdam sayısı, 285 bin kişi artış gösterdi'
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mayıs ayında istihdam sayısının 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bine, istihdam oranının ise yüzde 48,5'e yükseldiğini açıkladı. İşsizlik oranı yüzde 8,2 ile tek haneli seyrini sürdürdü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Mayıs ayında İstihdam sayısı, aynı dönemde; 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 48,5 oldu" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Mayıs ayı istihdam verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalışma hayatının güçlenmeye devam ettikçe Türkiye'nin de güçlenmeye devam edeceğini vurgulayan Işıkhan, "Mayıs ayında istihdam sayısı, 285 bin kişi artış gösterdi. İşsizlik oranı, Mayıs ayında bir önceki ay ile aynı seviyeyi koruyarak yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. İhtiyaçlarımıza uygun, doğru ve etkin oluşturulmuş beceri ve istihdam politikaları sayesinde işsizlik oranı, 3 seneyi aşkın bir süredir tek haneli seyrini sürdürüyor. İstihdam sayısı, aynı dönemde; 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 48,5 oldu. İşgücü sayısı, 293 bin kişi artarak 35 milyon 345 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 52,8'e ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Gençlerde işsizlik oranı, yüzde 14,8 ile geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puan azaldı"

Işıkhan, genç işsizlik oranlarına ilişkin verileri de paylaşarak, "Gençlerde işsizlik oranı, yüzde 14,8 ile geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puan azaldı. Gençlere yönelik istihdam politikalarımızın etkisiyle gençlerde istihdam oranı, 0,6 puan artarak yüzde 40,3 olarak gerçekleşti. Eğitim ve beceri kazandırma süreçleriyle nitelikli insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çalışma hayatını; dijitalleşme, yapay zeka gibi küresel düzeyde yaşanan yenilikçi değişimlerle uyumlu şekilde yapılandıracak adımlarımızı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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