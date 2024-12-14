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Bakan Işıkhan'dan TBMM kürsüsünde asgari ücret mesajı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlık olarak asgari ücretin, çalışanlar ve işverenler için dengeli bir şekilde belirlenmesi için azami çaba sarf ettiklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde konuştu.

Asgari ücret görüşmelerine ilişkin konuşan Işıkhan, çalışanlar ve işverenler için dengeli bir şekilde belirlenmesi için azami çaba sarf ettiklerini belirtti.

"ASGARİ ÜCRETTE AZAMİ GAYRETİ GÖSTERİYORUZ"

Işıkhan "Asgari ücret, sadece çalışanlarımızın yaşam standartlarını belirlemekle kalmayıp aynı zamanda sosyal adaletin ve ekonomik büyümenin sağlanmasında da kritik bir rol oynamaktadır. Bakanlık olarak bu gerçeğin bilinciyle hareket ediyor, asgari ücretin, hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamak için azami gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞLARI VE BELEDİYELERİN BORÇLARI

Emekli maaşlarıyla ilgili olarak konuşan Bakan Işıkhan, "Yılbaşında emeklilerimizin aylıklarında, kanuni düzenlemeler uyarınca gereken artışlar yapılacaktır" dedi. Işıkhan belediyelerin borçlarına ilişkin olarak da şu değerlendirmede bulundu: "Bu yılın ilk aylarında açıkladığımda; Belediyelerin toplam 96 milyar liralık prim borcu vardı. bugünkü Belediyelerin prim borcu, yaklaşık 160 milyara yükselmiştir. SGK'nın, 2024'ün ilk dokuz ayındaki prim geliri ise; 2 trilyon 15 milyar liradır. Bakınız, süresinde ödenmeyip icraya intikal ettirilmek suretiyle; çoğunluğu; özel sektör işverenlerinden olmak üzere 11 aylık sürede yaklaşık 46.6 milyar lira tahsilat gerçekleştirdik. Bu tahsilatın; 11 milyar 750 milyonluk kısmı belediye prim borçlarıdır."

Bakan Işıkhan'dan TBMM kürsüsünde asgari ücret mesajı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHalil null:

Eyyy baştakiler asgari ücret ile 1 aycık siz geçinin de biz de öğrenelim nasıl olduğunu. Ulan ekmek elden su gölden, bir eliniz yağda bir eliniz balda. Haydeee bakalım

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Haber Yorumlarıayhan konca:

18,002 lira yapın yeter emekli maaşı da 5,000 ne düşürün maksat faturaları ödeyecek kadar

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Haber YorumlarıÖnder Karakuş:

Sen git biz zam istemiyoruz

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Haber YorumlarıBurak KILIÇ:

zam yapmayın gerek yok bu kadar kendinizi yıpratmanıza yazık günah Türkiyenin o kadar sorunları varken yapmayın böyle şeyler..sonra bi audiyi çok gördünüz diye ağlıyorsunuz

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