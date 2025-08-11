Bakan Işıkhan Kamu Görevlileriyle Toplu Sözleşme Görüşmelerini Değerlendirdi

Bakan Işıkhan Kamu Görevlileriyle Toplu Sözleşme Görüşmelerini Değerlendirdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu görevlileri konfederasyon ve yetkili sendika ile birlikte toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında yapılan son çalışmaları ele aldı ve hizmet kollarının ihtiyaç taleplerini değerlendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu görevlileri konfederasyon ve yetkili sendikanın Genel Başkanı Ali Yalçın ve temsilciler ile son çalışmaları ele aldık. Hizmet kollarının müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik" dedi.

Bakan Işıkhan, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'ne dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Işıkhan, kamu görevlileri konfederasyon ve yetkili sendikanın Genel Başkanı Ali Yalçın ve temsilciler ile son çalışmaları ele aldıklarını belirtti. Aynı zamanda, hizmet kollarının müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve taleplerin değerlendirdiklerini açıkladı.

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu' ile bir araya geldik. Kamu görevlileri konfederasyon ve yetkili sendikanın Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın ve temsilciler ile son çalışmaları ele aldık. Hizmet kollarının müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik. Bu taleplere ilişkin çalışmaları da en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Süreç boyunca uzlaşı zeminini koruyacağımıza gönülden inanıyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
