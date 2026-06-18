Bakan Işıkhan: IPA programı kapsamında 266 proje desteklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "IPA Sosyal Etki Analizi Programı kapsamında sağlanan 323 milyon avroluk finansman çerçevesinde 24 operasyon altında toplam 266 proje desteklenmiştir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa Birliği ve Türkiye işbirliğiyle düzenlenen İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı'nın (İESP SOP) kapanış konferansına katıldı. İşgücü piyasasının güçlendirilmesi, eğitim kalitesinin artırılması, sosyal içermenin sağlanması ve gençler ile kadınların istihdama katılmasını amaçlayan programla hayata geçirilen projelerin istihdam, eğitim ve sosyal politika alanlarında bireyler ve toplum üzerinde oluşturduğu somut etkiler değerlendirilerek, gelecek döneme yönelik sürdürülebilir stratejilerin belirlenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Programda konuşan Bakan Işıkhan, 'İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı'nın Türkiye için istihdam, eğitim ve sosyal politika alanlarında yürüttüğü dönüşüm sürecine önemli katkılar sağladığını belirtti. Işıkhan, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II. Dönemi kapsamında hayata geçirilen projelerle istihdam, eğitim ve sosyal politika alanlarında insan hayatına dokunan pek çok başarı hikayesine birlikte imza atıldığını ifade etti. IPA Sosyal Etki Analizi kapsamında elde edilen bulguların da programın toplumsal etkisini açık biçimde ortaya koyduğunun altını çizen Işıkhan, programa ilişkin, "21 operasyon aracılığıyla 778 binden fazla vatandaşımıza ulaşılmıştır. Faydalanıcıların yüzde 52'sini kadınlar oluşturmaktadır. 70 binden fazla kurumsal katılımcının kapasitesi güçlendirilmiştir. İstihdam odaklı çalışmalar sayesinde 41 binden fazla vatandaşımızın istihdama erişmesine veya mevcut istihdamını korumasına katkı sağlanmıştır" dedi.

"IPA Sosyal Etki Analizi Programı kapsamında 24 operasyon altında toplam 266 proje desteklendi"

Işıkhan, IPA Sosyal Etki Analizi Programı kapsamında yapılan analizlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha fazla fırsat, daha güçlü bir toplumsal yapı ve daha kapsayıcı bir kalkınma anlayışının somut göstergesi olduğunu söyleyerek, "Program kapsamında sağlanan 323 milyon avroluk finansman çerçevesinde 24 operasyon altında toplam 266 proje desteklenmiştir. Bu projeler sayesinde kadınların işgücüne katılımını destekleyen yenilikçi modeller geliştirilmiş, gençlerin eğitimden istihdama geçiş süreçleri kolaylaştırılmış, mesleki eğitim sisteminin işgücü piyasasıyla bağı güçlendirilmiş, dezavantajlı bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımı artırılmıştır. Bütün bu çalışmaları ülkemizin insan kaynağına yapılan stratejik yatırımlar olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"AB ortaklığı ile harcanan her 1 avro, Türkiye ekonomisine 6 avroya eşdeğer birleşik etki olarak dönüyor"

Türkiye'nin gerçekleştirilen projelerin sonuçlarını ölçen, etkilerini değerlendiren, veriye dayalı politika geliştiren ve edindiği tecrübeyi yeni programlara aktarabilen güçlü bir kurumsal yapıya sahip olduğunu söyleyen Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kurumsal birikim sayesinde Bakanlığımız, sahip olduğu bilgi birikimi ve güçlü proje yönetim kapasitesiyle Avrupa Birliği fonlarının etkin şekilde kullanılmasına, projelerin başarıyla uygulanmasına ve sonuçların sürdürülebilir politikalara dönüştürülmesine önemli katkılar sağlamıştır. AB ortaklığı ile harcanan her 1 avro, Türkiye ekonomisine 6 avroya eşdeğer birleşik etki olarak dönüyor. Nitekim bugün işgücü piyasalarımızda elde ettiğimiz göstergeler de bu güçlü dönüşümün somut yansımalarını bizlere göstermektedir. Ekonomimiz büyümeye, üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam ederken; işsizlik oranımız son 36 aydır tek haneli seviyelerde seyretmektedir. Nisan 2026 itibarıyla işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşmiş; istihdam edilen kişi sayımız 32 milyonu aşmıştır. İşgücüne katılım oranındaki artışa rağmen işsizliğin düşük seviyelerde korunması, uyguladığımız aktif istihdam politikalarının ve nitelikli işgücü stratejilerimizin başarısını göstermektedir."

Bakan Işıkhan, bir taraftan istihdamı artırırken, diğer taraftan kayıt dışılıkla mücadeleyi de kararlılıkla sürdürdüklerini kaydederek, gelecek dönemde istihdamı artırmaya, kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını desteklemeye, beceri geliştirme çalışmalarını yaygınlaştırmaya, sosyal içerme politikalarını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.

Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasıyla devam eden programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Aivo Orav ile akademisyenler ve projelerden faydalanan girişimciler katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı