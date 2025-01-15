Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Serenay Sarıkaya, tanık sıfatıyla adliyede! Ayşe Barım soruşturmasında ifade veriyor

Serenay Sarıkaya adliyede! En merak edilen soruya böyle tepki verdi
Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi
Sahte içki ölümleri sonrası İstanbul'da 63 işletme kapatıldı

Ölüm haberleri art arda geldi İstanbul'da onlarca işletme kapatıldı

Bakan Işıkhan'ın canlı yayında sarf ettiği cümle emeklileri korkuttu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz" sözleri maaş ödemeleri konusunda endişelere neden oldu. Uzmanlar böyle bir konunun bugüne kadar hiç konuşulmadığına dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN IŞIKHAN'IN SÖZLERİ YAYINA DAMGA VURDU

Bakan Işıkhan'ın kademeli emekliliğe ilişkin sözleri ise adeta programa damga vurdu. Işıkhan "Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz. Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil.

Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir. SGK sistemine bakın. Tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir sistem. Biz içeride olduğumuz için bilmiyoruz. Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

MİLYONLARCA EMEKLİ PANİKTE

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği "Emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, bunun telaşı içerisindeyiz" sözleri milyonlarca emekliyi endişeye sevk etti.

"BUGÜNE KADAR HİÇ KONUŞULMADI"

Uzmanlar böyle bir konunun bugüne kadar hiç konuşulmadığına dikkat çekerken yaptığı açıklamalar sonrası sosyal medyada çok sayıda kişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a tepki gösterdi. Yapılan paylaşımların ardından "ışıkhanistifa" etiketi sosyal medya platformu X'te kısa sürede TT oldu.

Bakan Işıkhan'ın canlı yayında sarf ettiği cümle emeklileri korkuttu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
img

En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu anlattı
img

1 tonluk kepçe kovası üstüne düşen işçinin feci sonu
img

Araç alımında yeni dönem! Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
500

Yorumlar (20)

Haber YorumlarıKmal e:

42 yasindaki adamlari emekli ederseniz böyle olur tabiki

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Bilican:

oy için 42 yaşındaki adamı emekli ettiniz. Faturasınıda geri kalan halka ağır bişekilde ödetiyorsunuz

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuammer Top:

oturdukları koltuklarda bir saniye bile duramazlar

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunus emre Genç:

o kadar başarılısınız yani! en kısa zamanda istifa edin ve erken seçime gidin bu işin başka yolu yok.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Ecevit döneminde en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olduğu halde, akp döneminde asgari ücretin ancak üçte ikisi kadar emekli maaşı ödeyebikleri halde, akp Maaş veremeyecek duruma geldik diyor..

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet:

HAKLISINİZ TEK SUÇLU CHP VE DİĞER PARTİLER, ÜLKEYİ ONLAR YÖNETİYOR ÇÜNKÜ

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBuğra Er:

SARAYDAN VE KENDİLERİNDEN TASARRUF ETSİNLER TÜM ÜLKEYE YETER ZATEN

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMstf Byzt:

EYT çıkarmasaydınız şimdi yutuluyorsunuz iki türkü calıp soyluyorsunuz

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem:

Güneş dünyaya ort.510 mil.km. uzaklıktadır.Gğneşten çıkan bir ışın yaklaşık 9 dakikada dünyaya ulaşır. (Işık hızı sn.X 300.bin km)..Yani güneş yok olsa/patlasa son ışığı 9 dk.daha gelir ve sonra gökyüzü simsiyah !!! Ne anlattım ben ?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Yıllardır masal anlattılar..yok artık uçan , dünyada en fazla büyüyen, ekonomik sorunların geride kaldığı, dünyanın kıskandığı bir Türkiye inşa ettiklerini avaz avaz her ortamda söylediler..belki kendilerini inandırıp kandırdılar..bizde bunların gerçek dışı yalanlar olduğunu hep haykırdık..kısaca beyler çözüm bulun da ülke bir kargaşa ortamına girmesin.muhalefette seçim de seçim demekten başka bir çözüm demedi..farzedelim seçim oldu ve kazandınız ne gibi bir çözüm üreteceksiniz .planınız var mı?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzon'da son düdük sonrası ortalık savaş alanına döndü

Son düdük çalınca ortalık savaş alanına döndü
ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam
Halit Ergenç 25 yıllık dostu Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu

Halit Ergenç, Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu
Okan Bayülgen'den cinsellik sorusuna olay yanıt

Cinsellik sorusuna olay yanıt! Saba Tümer kahkahalara boğuldu
Eski Başbakan Yardımcısı Akdoğan: Bahçeli'nin çağrısını duyunca elimdeki çatalı düşürdüm

"Bahçeli'nin cümlesini duyunca elimdeki çatalı düşürdüm"
Ev ve araba almak isteyenler Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı

Ev ve araba almak isteyenler o tarihe odaklandı

Son Dakika Haberleri

Zahide Yetiş olayı nedir? Mehmet ve Sabriye çifti olayı nedir, çözüldü mü? 15 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? Dilara Altıntop kimdir, kaç yaşında? Reza Zarrab ile evlendiği iddia edilen Dilara Altıntop'un biyog Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı? Emekli maaşına düzenleme geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? Bekir Altun kimdir? İstanbul Adliyesi Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun kaç yaşında, nereli? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2025! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? 15 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Aile Hekimi raporu ücretli mi? Sağlık ocağı sağlık raporu kaç TL? Antalya hava durumu 15 Ocak | Bugün Antalya'da yağmur var mı, hava nasıl olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.