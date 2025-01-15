Bakan Işıkhan'ın canlı yayında sarf ettiği cümle emeklileri korkuttu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN IŞIKHAN'IN SÖZLERİ YAYINA DAMGA VURDU

Bakan Işıkhan'ın kademeli emekliliğe ilişkin sözleri ise adeta programa damga vurdu. Işıkhan "Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz. Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil.

Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir. SGK sistemine bakın. Tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir sistem. Biz içeride olduğumuz için bilmiyoruz. Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

MİLYONLARCA EMEKLİ PANİKTE

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği "Emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, bunun telaşı içerisindeyiz" sözleri milyonlarca emekliyi endişeye sevk etti.

"BUGÜNE KADAR HİÇ KONUŞULMADI"

Uzmanlar böyle bir konunun bugüne kadar hiç konuşulmadığına dikkat çekerken yaptığı açıklamalar sonrası sosyal medyada çok sayıda kişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a tepki gösterdi. Yapılan paylaşımların ardından "ışıkhanistifa" etiketi sosyal medya platformu X'te kısa sürede TT oldu.