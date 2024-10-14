Üye Girişi
Haberler

Bakan Işıkhan: Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Asgari ücreti enflasyona karşı koruyacağız" dedi ve sürecin adil bir şekilde yürütüleceğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hükümetin işçi ve işveren arasında hakem rolü üstlendiğini vurguladı.

"VATANDAŞIN SATIN ALMA GÜVÜNÜ KORUYACAĞIZ"

Yenişafak Gazetesi'ne konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, mevcut enflasyon oranı, makroekonomik dengeler ve satın alma gücü gibi birçok değişkeni dikkate aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı gibi, kalıcı refah çözümleri üreterek vatandaşın refahını koruma amacında olduklarını ifade eden Işıkhan, "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum," dedi.

"HAKEM ROLÜ OYNUYORUZ"

İşçi ve işverenlerin talepleri arasında hakem rolü oynadıklarını da vurgulayan Bakan Işıkhan, "Aralık ayında Türk-İş'in geçen yıl işçileri getirdiği gibi, bu yıl da benzer bir gelişme olursa işçileri ağırlamaktan memnuniyet duyarız. İşçiler bizim önemli paydaşlarımızdır," şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan: Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

Vedat Işıkhan Asgari Ücret İş Dünyası Politika Ekonomi Finans

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti

Hizbullah'ın "Öldürdük" dediği isim gövde gösterisi yaptı
500

Yorumlar (27)

dehide:

Asgari ücreti fazla artırmayın yoksa enflasyon bitmiyor. Zam yapılacaksa memur maaşı artırılsın.

11
71
yanıtYanıtla
Ali :

Yine başladılar 'asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' demeçlerine... Palavra bakanı! Artık bu numaraları yemiyoruz. Yeter! Baştaki ile beraber bir defolun gidin artık şu yapıştığınız koltuktan...

59
2
yanıtYanıtla
Harun EROĞLU:

Ezberlenmiş kelime " enflasyona ezdirmeyeceğiz" Ezilen eziliyor bunu görmüyorlar. Yada görmek istemiyorlar

37
2
yanıtYanıtla
Şahin Ak:

Acaba Daha ne kadar ezdirmeyeceksiniz bizi. Maaş 17 bin kiram 13 bin TL

30
0
yanıtYanıtla
FONCUSAVAR:

Bu işin tek çözümü var. Çok alana az vereceksiniz.

21
5
yanıtYanıtla
Abdulmenav Aydemir:

Tabi tabi ordan yüksek vergi aliyorsun emekliyi niye savunmuyorsun ezdıriyorsun çünkü asgari ücret senın cebınden çıkmiyor

11
0
yanıtYanıtla
aslan Ak:

EN aşağısı hiç çalışmada sadece gidip gelen memur maaşı olmalı net

6
2
yanıtYanıtla
Pervin tınaz:

çok merak ediyorum söylediklerine kendileri inanıyormu zira biz hiç inanmadıkta

7
0
yanıtYanıtla
Sercan Özdinc:

Allah aşkına asgari ücreti 50 bin yapsan nolcak.. Kiralar olcak 45 bin ne değişecek zengini zengin etmek için yapılıyor zamlar

7
0
yanıtYanıtla
Emre Şencan:

Harbi kafa bulmaya başladılar artık ag

4
0
yanıtYanıtla
Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Selahaddin Eyyubi yeni sezon tarihi! Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman? Merkezi atama nedir, ne zaman? Merkezi atamalara kimler başvurabilir, yılda kaç kez olur? Memur servis uygulaması devam edecek mi? MEMUR- SEN açıklama yaptı mı? Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Esenyurt yangınında son durum nedir, ölü veya yaralı var mı? Sibel Can ve Emir Sarıgül evlendi mi? Sibel Can ile Emir Sarıgül ne zaman evlendi? Son dakika: Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın mı çıktı? Müge Anlı'da Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? 14 Ekim Seyfi Birbir oğluna ne yaptı, nerede kayboldu? İzlanda Türkiye maçı ertelenecek mi? UEFA'nın kararı ne? 14 Ekim hangi burç? 14 Ekim hangi burç özellikleri? İzlanda-Türkiye maçı oynanmayacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.