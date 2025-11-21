Haberler

Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücret çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplayacak.
  • Bakan Işıkhan, komisyondan çalışanların refahını koruyan ve işverenlerin üretim gücünü gözeten optimal bir seviyenin çıkacağına inandığını belirtti.
  • Optimal seviye ifadesi, milyonlarca çalışan tarafından anlamı araştırılan bir terim oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir etkinlikte milyonların dört gözle beklediği asgari ücret çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"OPTİMAL BİR SEVİYENİN ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"

Bu yıl aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplayarak işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceklerini belirten Bakan Işıkhan, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

HERKES O İFADENİN ANLAMINI MERAK ETTİ

Bakan Işıkhan'ın bu açıklamasından sonra yapılacak zammı dört gözle bekleyen çalışanlar "mümkün olan en iyi sonuç" anlamına gelen "optimal bir seviye" ifadesinin anlamını aratmaya başladı.

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUMUZLA BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Yorumlar (37)

Haber YorumlarıKadir Bağlar:

Yani bir beklentiniz olmasın diyor kibarca...

Yorum Beğen395
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyhmus Aydin:

Allah kimsenin hakkını birqkmasin

yanıt123
yanıt4
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

diyor ki 27500 neyinize yetmez

yanıt99
yanıt2
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Bu Bakan Istifa etmeli

yanıt68
yanıt3
Haber YorumlarıArif İnanç:

Bazı insanlar tesadüfen bazı mevkilere gelirler. Fazla yorum yapmaya da gerek yok. Mesela birileri çok bilir olur. Örnekleme ekonominin başına geçerler. Bir kısmında bşr takım bakanlıklar yada herhangi bir vekillik de olabilir. O yüzden fazla araştırmaya gerek yok. Yol çıkılan yol bu değildi.

yanıt15
yanıt0
Haber YorumlarıMustafa Usta:

Yine masal anlatmaya devam.Kimi kandıracaklarını sanıyorlar.Her sene duyduğumuz aynı nakarat.

Yorum Beğen267
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Sebep, insanları bazı sonuçlara götürür. Bizi sonuçlara mahkum eden ekonomi ekibidir.

yanıt16
yanıt0
Haber YorumlarıEmin Alıç:

Bir kez de dosdoğru ortadan konuş. İşin gücün yalan dolan

Yorum Beğen206
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıorhan yaldız:

Geçen senede böyle süslü cümleler kullanıyordu bakan bey sonuç devlet kendi alacaklarina %45 zam yaparken asgari ücretliye %30 yaptı bakan beyin bahsettiği optimal sonuç açlik sınırının altında belirlenen asgari ücret sanırım:)

Yorum Beğen167
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 37 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
