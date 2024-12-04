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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyonu işaret etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yıl için belirlenecek asgari ücret için açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Şimdiden bir oran vermek asgari ücret tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli" ifadelerini kullandı.

Milyonlar gözünü 2025 yılı için belirlenecek asgari ücrete dikti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları kısa süre sonra başlayacak.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da TİSK tarafından düzenlenen "Ortak Yarınlar Ödül Töreni"nde asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan "Asgari ücretin artışına ilişkin herkes ne kadar artacağı sorusunun cevabını arıyor. Ancak asgari ücreti; asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Şimdiden bir oran vermek asgari ücret tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli" ifadelerini kullandı.

Işıkhan "Komisyon üyeleri teklifleri değerlendirecek. Komisyon tüm sosyal paydaşların olduğu bir yapıya sahip. 1 0cak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücretimiz de bu şekilde belli olacak. Türkiye yüzyılı 85 milyonun ortak eseri olacak. Ülkemizin 2. asrını beraber inşa ettiğimiz tüm girişimcilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyonu işaret etti
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıT.C. Vatandaşı:

Asgari ücret 25binin altında olmamalı, insanlar akıl sağlığını yitirdi, Bunun vebali sizedir bilesiniz.

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