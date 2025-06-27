Bakan Işıkhan'dan ara zam müjdesi! Emekli maaşı için çalışma yapılıyor

Bakan Işıkhan'dan ara zam müjdesi! Emekli maaşı için çalışma yapılıyor
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Milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin gözü ara zamma çevrilmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranına göre en düşük emekli maaşına yapılacak ara zammın netleşeceğini söyleyerek çalışma yapıldığını belirtti. Ayrıca Işıkhan'la görüşen AK Partili vekiller, asgari ücrete Temmuz ayında zam olmayacağı izlenimi edindiler.

Asgari ücret ve emekliye Temmuz ayında ara zam gelip gelmeyeceği milyonlar tarafından merakla beklenirken AK Parti milletvekilleri ile bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında en düşük emekli aylığında artışa gidileceğinin mesajını verdi.

SAHADA EMEKLİLERDEN SERZENİŞ VAR

Edinilen bilgilere göre, Bakan Işıkhan'la yapılan toplantıya katılan tüm milletvekillerinin tek gündemi neredeyse emeklilerin durumu oldu. Milletvekilleri, Işıkhan'a emeklilerin zor durumda olduğunu, maaş artışı konusunda mutlaka bir düzenleme yapılması gerektiğini, sahada en fazla emeklilerin serzenişleri ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Bakan Işıkhan da, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığını belirterek, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranından sonra en düşük emekli aylığında yapılacak artışın belli olacağını söyledi. Milletvekilleri ise sadece enflasyon oranında yapılacak zammın yeterli olmayacağına dikkat çekti. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin durumunu takip ediyoruz. Evet, 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır" dedi.

ASGARİYE ARA ZAM ZOR

Bu arada, asgari ücrete ara zamla ilgili tartışmaların da gündeme geldiği toplantıda, milletvekilleri Işıkhan'ın açıklamalarından 'Asgari ücrete ara zam yapılması ihtimalinin, yapılmama ihtimalinden daha düşük olduğu' izlenimini edindiler.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Son açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda 5 aylık kümülatif artış yüzde 15.09 seviyesinde. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1.5 civarında gerçekleşmesi halinde zam oranının yüzde 16.81'e ulaşması ve en düşük maaşın 16.901 TL olması bekleniyor.

Bununla birlikte, enflasyondan bağımsız olarak yapılabilecek artış senaryoları da konuşuluyor. Bu senaryolara göre;

  • Yüzde 20 zam yapılırsa maaş 17.363 TL olacak,
  • Yüzde 25 zam durumunda maaş 18.086 TL'ye çıkacak,
  • Yüzde 30 zam uygulanırsa en düşük maaş 18.810 TL seviyesine ulaşacak.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, zam oranı ve nihai maaş tutarı da kesinlik kazanacak.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıMücahid:

Bu emekli sizin sonunuz olacak. Yazıklar olsun kendinize memura kepçeyle emekliye çay kaşığıyla.

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Milleti mahfettiniz Milleti mahfettiniz Milleti mahfettiniz Vicdan demiyecem Ülkeyi ve milleti mahfettiniz

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

önce bir piyasaya hakim olunda, sonra zam yapın 3 lira zam yapacaksınız 5 lira enflasyon olacak ne anladın ki!! giden hazineden gidecek olan millete olacak.

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Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

Bisey olmaz emeklilere soğan ekmek yerler

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Haber YorumlarıBurak:

Bizdede gelecek seçimde size oy verme ihtimali vermeme ihtimalinden düşük..

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