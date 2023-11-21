Bakan Işıkhan, asgari ücrete 2024'te çift zam bekleyenlere kapıyı kapattı

"2024'te asgari ücrete kaç kere zam yapılacak?" sorusunu yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iki zam bekleyenlere kapıyı kapattı. Tek zam sinyali veren Bakan Işıkhan, "Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücret zammıyla ilgili konuşan Bakan Işıkhan, 2024'te asgari ücrete tek zam sinyali verdi.

"TEK ZAM OLACAK ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Yenişafak muhabirinin sorusunu yanıtlayan Bakan Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" dedi.

"İKİNCİ ZAMMA GEREK OLMAYACAK"

Bakan Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü."

PAZARLIK ARALIKTA BAŞLIYOR

Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı içerisinde başlayacağına işaret eden Işıkhan, "31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak." ifadelerini kullandı.