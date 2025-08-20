Bakan Işıkhan: '11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugün 11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Oransal zamla ilgili karar Kamu Görevleri Hakem Kuruluna ait olacaktır" dedi.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Görüşmeler çerçevesinde Kamu İşveren Heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantılarda Kamu İşveren Heyeti, 11 hizmet kolunda yetkili sendika temsilcisiyle görüşerek tekliflerini değerlendirdi. Yapılan görüşmede hizmet kollarının 11'inde anlaşma imzalanırken, genele ilişkin hükümlerde ise anlaşma sağlanamadı.

"Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan çıkacak kararın hayırlı olmasını diliyorum"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığında hizmet kollarında yapılan anlaşmaya ilişkin imza töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sendikaların binden fazla talebi olduğunu belirterek, "Bu talepleri tasnif ettik. Siz sendika temsilcileri yoğun bir şekilde çalıştınız, Kamu İşveren Heyeti de yoğun bir mesai harcadı. Burada gerçekten de Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir çalışma hayatında kamu personelimizi güçlendirecek hem mali hem de sosyal hakları hayata geçirmiş olduk. Ben emek gösteren, destek veren -dün gece 01.30 gibi bitirdik toplantılarımızı- bu toplantılara katılan tüm arkadaşlarıma, hepinize teşekkür etmek istiyorum. Kamu Görevlileri Hakem Kurulundan çıkacak genele ilişkin artış oranları kararının da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık"

İmza töreninin ardından da basın açıklaması yapan Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecini değerlendirdi. Işıkhan, "Ağustos ayında başlayan toplu sözleşme süreçlerinde bugün hizmet kolları ile yaptığımız görüşmeler nihayete ermiş durumda. Kamu İşveren Heyeti olarak bizler sendika başkanlarımızla birlikte hizmet kolları ile yürütülen ve müzakere sürecini sosyal diyalog, karşılıklı anlayış, hak ve menfaatlerin korunarak genişletilmesi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürdük. Her hizmet kolu ile ayrı ayrı masaya oturduk ve memurlarımızın haklarını genişletmek için yoğun bir mesai harcadık. Yaklaşık 25 gün süren bu çalışmalarımız neticesinde çalışmalarımızı iki perspektifte sürdürdük. Birincisi genel oransal zam, bir diğeri ise hizmet kolları. Bu uzun mesailer neticesinde bugün 11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık" açıklamasında bulundu.

"Oransal zamla ilgili karar Kamu Görevleri Hakem Kuruluna ait olacaktır"

Işıkhan, süreç kapsamında kamu personelinin geneline ilişkin ve hizmet kollarındaki sendikalarla büyük oranda uzlaşma sağlandığını dile getirdi. Genele ilişkin oransal zamda ise mutabakata varılmadığını hatırlatan Işıkhan, "Oransal zamla ilgili olarak şimdi burada mutabakat sağlayamadığımız için tahkim süreci söz konusu. Karar Kamu Görevleri Hakem Kuruluna ait olacaktır. Hakem kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz" dedi.

"Toplamda 369 maddede uzlaşma sağlandı"

Işıkhan, oransal zam dışındaki kısımlarda da çok büyük başarılara imza attıklarının altını çizerek, 11 hizmet kollunun tamamında sendikalarla çok önemli mali, özlük ve sosyal haklarda kazanımlar sağladıklarını vurguladı. Elde edilen kazanımları da açıklayan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık 4,2 milyon memurumuzu ilgilendiren genele ilişkin ve mali sosyal haklarda 58 maddede, hizmet kollarında da 311 maddede yani toplamda 369 maddede uzlaşma sağlanmıştır. Geçtiğimiz 7. Dönem Toplu Sözleşme'de uzlaşma sağladığımız madde sayısı 341 idi. Bu dönemde önceki dönemlerin de üzerine çıkan sayıda maddelerde uzlaşma sağlandığı için memnunuz. Bu dönemde uzlaşma sağlanan maddelerden öne çıkanları sizlerle de paylaşmak isterim. Kabaca değinecek olursak, örneğin şefin altındaki tüm genel idari hizmet personeliyle yardımcı hizmetler sınıfına, müdürlere ve müdür yardımcılarına, avukatların ek ödemelerine, şeflerin tazminatlarına mühendis ve mimarların ek ödeme oranlarına jeolog, kimyager ve fizikçilerin tekniker ve teknisyenlerin, veteriner hekimlerin ek ödemelerine, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine akademik personelin eğitim öğretim ödeneğinde önemli artışlar sağladık."

"Koruyucu giyim yardımı sorunu bu toplu sözleşmeyle çözüldü"

Işıkhan, toplu sözleşme çerçevesinde memurların toplamda 80 milyarlık bir kazanım elde edeceğini belirterek, "Yıllardır dile getirilen ve çözülemeyen koruyucu giyim yardımı sorunu bu toplu sözleşmeyle mutabakata varılmış ve sorun çözülmüştür. Ayrıca bazı fazla çalışma saatlerine de değerli arkadaşlarım yüzde 25 ile yüzde 35 oranında artış gerçekleştirildi. Toplamda 80 milyar liranın üzerinde bir kazanım memurlarımız ile hizmet kollarındaki sendikalarımızla gerçekleştirdik ve bu 80 milyarı hizmet kollarına tamamen harcadığımızı da ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - ANKARA