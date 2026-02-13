Bakan Göktaş, 'Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadın girişimci, üretime yeni bir bakış getirirken, çoğu zaman yanında bir sosyal etkiyi de taşır. Mahallesine iş, ailesine güven olur. Çevresine rol model olur. Kadınların ekonomiye katılımı verimliliği artırır, kalite standardını yükseltir, yeni pazarların kapısını aralar." dedi.

İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"nde konuşan Göktaş, 2021 yılından bugüne başarıyla yürütülen Üreten Kadınlar Projesi'nin kadın girişimcilerin üretim gücünü yükseltirken finansmana erişimini de kolaylaştırdığını, bu sayede kadınların ekonomik hayata daha güçlü bir katılım sağladıklarını belirtti.

Göktaş, bu projenin aynı zamanda bir dayanışma hareketi olduğuna dikkati çekerek, "Bunun yanı sıra sunduğu pazara erişim desteğiyle birlikte, daha fazla kadına ulaşarak ömür verdiği bir ekosistem inşa ediyor. Proje kapsamında yeni girişimleri ödüllendirerek, güçlü bir motivasyon zemini oluşturuyor. Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen ödül töreniyle de kadın girişimcilerimizin başarılarını görünür kılıyor. Bu vesileyle kendi hayallerini ve fikirlerini gerçeğe dönüştüren tüm kadın girişimcilerimizi kutluyorum." diye konuştu.

Girişimciliğin yalnızca bir iş kurma meselesi olmadığını vurgulayan Göktaş, bunun yerel bir fikri küresel değere dönüştüren, istihdamı artıran ve üretimi çeşitlendiren bir kalkınma aracı olduğunun altını çizdi.

"Kadınların ekonomiye katılımı, verimliliği artırır, kalite standardını yükseltir"

Bakan Göktaş, kadın girişimciliğinin önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu tabloda kadınların yeri ise stratejiktir. Çünkü kadın girişimci, üretime yeni bir bakış getirirken, çoğu zaman yanında bir sosyal etkiyi de taşır. Mahallesine iş, ailesine güven olur. Çevresine rol model olur. Kadınların ekonomiye katılımı verimliliği artırır, kalite standardını yükseltir, yeni pazarların kapısını aralar. En önemlisi, fırsatların adil dağıldığı bir toplum düzenini güçlendirir. Türkiye ise girişimcilik açısından son derece önemli bir potansiyele sahip. İnsan kaynağımız, yerli üretim kültürümüz, coğrafi avantajımız ve dijitalleşmenin sağladığı yeni kanallar, Anadolu'nun dört bir yanında yeni markaların doğmasına imkan veriyor. Artık bir atölyeden çıkan ürün, doğru destekle e-ticarette dünyanın dört bir yanındaki müşterisine ulaşıyor. Bir kooperatifin emeği, nitelikli ambalaj ve markalaşmayla ihracat raflarında yer buluyor. Tam da bu nedenle, finansman, mentorluk, pazara erişim, dijital yetkinlik ve ağlara dahil olma gibi başlıklarda atılan her adım, kadın girişimcilerimiz için doğrudan büyümeye dönüşüyor."

Kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyen her çalışmayı, sosyal politikaların temel bir parçası olarak gördüklerini anlatan Göktaş, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine yürürken kadınların emeğini üretime, girişimciliğe ve istihdama taşıyan her adımı, daha güçlü aile ve daha dirençli toplum için stratejik bir yatırım olarak gördüklerini bildirdi.

Bakan Göktaş, kadınların güçlenmesine yönelik politikalarının arkasındaki kararlı iradenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve vizyonu olduğuna değindi.

Kurumlarla eğitim, mentörlük, finansman ve pazarlama başta olmak üzere çok yönlü destekler sunduklarını, yerelde paydaşlarıyla işbirliklerini arttırarak kadınların üretime katılımını kolaylaştıran modelleri yaygınlaştırdıklarını aktaran Göktaş, Halkbank'ın katkılarıyla ekim ayında hayata geçirilen "Yükselen Kadınlar Programı"nın kadın girişimcilere yeni fırsatlar sunduğunu söyledi.

Programın önemli ayaklarından biri olan "Girişimcilik Eğitim Tırı"yla iş fikrini geliştirmek isteyen kadınlara doğrudan ulaştıklarını belirten Göktaş, destek verdikleri 1319 kadın kooperatifiyle yerel üretimi markalaştırdıklarını ve kadın emeğini pazara taşıdıklarını dile getirdi.

Tüm destek ve teşvikleri tek çatı altında topladıkları dijital platformla başvuruları kolaylaştırdıklarını anlatan Göktaş, Hepsiburada işbirliğiyle e-ticarete adım atmak ve işini dijitalde büyütmek isteyen yaklaşık 10 bin kadına eğitim ve rehberlik sunduklarını kaydetti.

Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla birlikte yürütülen "Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı" kapsamında çevre dostu iş fikirleri geliştiren kadınları desteklediklerini, "Kadınlar için Enerji Okulu"yla kadınları enerji sektöründe aktif hale getirdiklerini belirtti.

Geçen yıl kadın girişimcilerin ödüllerini Emine Erdoğan'ın elinden aldığı bu törenin yalnızca bir kutlama programı olmadığını, cesaretin, emeğin ve kararlılığın görünür hale gelmesi anlamı taşıdığını ifade eden Göktaş, girişimci kadınların hikayelerinin Türkiye'nin her şehrinde işini geliştirmek isteyen kadınlara ve genç kızlara ilham verdiğini dile getirdi.

Göktaş, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında da bu çalışmaları sürdüreceklerini ve kadınlar ile ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Üreten Kadınlar Yarışması"nın değerli jürisine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

İstanbul'a yeni 100 kreş, anaokulu ile Kur'an kursu

İstanbul Valisi Davut Gül ise Türkiye'nin büyümesine paralel olarak kadınlara sunulan imkanların ve kadın temsiliyetinin arttığını söyledi.

Gül, Valilik olarak yürüttükleri "Gönülden Bir Öğün" projesinde Halkbank'ın proje ortağı olarak kartları ücretsiz temin ettiğini belirtti.

Hayırseverlerin destekleriyle 100 bin çocuğa yemek sağlandığını ifade eden Gül, öğrencilerin kantinlerde kartlara yüklenen bakiyelerle alışveriş yapabildiğini anlattı.

Vali Gül, nüfus on yılında en önemli başlıklardan birinin kreş ve anaokulu ihtiyacı olduğunu belirterek, İstanbul'da 100 kreş, 100 anaokulu ve 4-6 yaş grubuna yönelik 100 Kur'an kursu açılmasının planlandığını aktardı.

Kreşlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anaokullarının ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan hizmetler olduğunu belirten Gül, bu kurumların içerik olarak büyük ölçüde benzer işlevler gördüğünü dile getirdi.

Gül, yürüttükleri çalışmalarda kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve Halkbank'a teşekkür etti.

Törene, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, jüri üyeleri, yarışmacılar ve bazı davetliler katıldı.