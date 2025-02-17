Bakan Göktaş, "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"nde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla sivil toplum kuruluşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. İşbirliklerimizi güçlendirmenin kadınların ekonomik hayata katılımını artırmada kritik rol oynadığına inanıyoruz. Birlikte daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir geleceği inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"nde konuşan Göktaş, törende bulunan her bir kadının kendi hayallerini gerçeğe dönüştürmek için zorlu yollardan geçtiklerini söyledi.

Göktaş, teknolojik ilerlemelerle birlikte girişimciliğin, ekonomik kalkınmada giderek daha önemli hale geldiğini, kadınların girişimcilik ruhuyla sadece kendi başarı hikayelerini yazmakla kalmadıklarını dile getirdi.

Üreten kadınların Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük katkı sağladığını söyleyen Göktaş, "Kadın eli değen her projede yaratıcılığın izlerini görmek bizleri son derece gururlandırıyor. Bu yüzden, kadınların sahip oldukları bilgi, beceri, tecrübe ve fikirlerini hayata geçirmelerini son derece değerli buluyoruz. Bizler de her daim onların yanında olmayı, bu yolculuklarına destek sunmayı Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, kadınların istihdamda, girişimcilikte, temsil mekanizmalarında daha güçlü yer almaları için Bakanlık olarak adımlar attıklarını, 2024-2028 dönemi "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nda belirlenen hedeflerin politikalarının, işbirliklerinin ve projelerinin temelini oluşturduğunu söyledi.

"Çok yönlü destek mekanizmalarını devreye alıyoruz"

Bakan Göktaş, her alanda kadın girişimciliğini desteklemek ve kadın kooperatiflerini güçlendirmenin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

"Bu kapsamda eğitim, mentörlük, finansman ve pazarlama başta olmak üzere çok yönlü destek mekanizmalarını devreye alıyoruz." diyen Göktaş, şunları kaydetti:

"Gerek ulusal gerek uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştıracak girişimleri hayata geçiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında kadın girişimciliğini desteklemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay, TÜBİTAK işbirliğinde temiz teknoloji alanında kadın girişimcilere ödüllerini takdim ettik. Enerji sektöründeki kadın temsiliyetini güçlendirmek amacıyla Kadınlar için Enerji Okulunu başlatıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş Pozitif Programı kapsamında kadın iş gücüne katılımına destek oluyoruz. Ticaret ile Tarım ve Orman Bakanlıklarımızla kadın kooperatifçiliğini destekleyen çalışmalar yürütüyoruz."

Göktaş, kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak için eğitim, finansman ve danışmanlık destekleri sunduklarını vurgulayarak, "Kadın girişimciliğini desteklemek için tüm çalışmalarımızı ve ilgili kurumların projelerini bir araya getirdiğimiz 'kadingirisimci.gov.tr' platformunu kurduk. E-ticaretin, kadın girişimciler için düşük maliyetle geniş müşteri kitlesine ulaşma imkanı sunan güçlü bir araç olduğuna inanıyoruz. Hepsiburada ile başlattığımız işbirliğiyle girişimci kadınların e-ticaret becerilerini geliştirmelerine ve faaliyetlerini güçlendirmelerine destek oluyoruz." diye konuştu.

Ankara Kalkınma Ajansıyla bu yıl hayata geçirdikleri "Hobin İşin Olsun Projesi" ile kadınları e-ticaret alanında destekleyerek hobilerini işe dönüştürme fırsatı sunduklarını anlatan Göktaş, SPK ile imzaladıkları işbirliği protokolü kapsamında da kadınlara destekler, teşvikler ve başvuru mekanizmalarına erişim gibi konularda rehberlik yaptıklarını kaydetti.

"Kadını ve aileyi güçlendiren politikalar geliştirmeye devam edeceğiz"

Göktaş, finansal okuryazarlığı güçlendiren eğitimlerle bugüne kadar 800 binden fazla kadına ulaştıklarını dile getirerek, "Kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla sivil toplum kuruluşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. İşbirliklerimizi güçlendirmenin kadınların ekonomik hayata katılımını artırmada kritik rol oynadığına inanıyoruz. Birlikte daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir geleceği inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nın, kadın girişimcileri ödüllendirmenin yanı sıra eğitim desteği sunan başarılı bir proje olduğunu vurgulayan Göktaş, "Kadın girişimcilere verilen nitelikli eğitimler ile markalarını güçlendirmeleri ve rekabet avantajı kazanmaları sağlanıyor. 2022 yılından itibaren bu platform aracılığıyla 5 bin 300 kadın girişimcimiz, eğitim alarak işlerini daha bilinçli ve stratejik bir şekilde büyütme imkanı buldu. Bu anlamda bu program, kadın girişimciliğinin gelişmesi ve güçlenmesi açısından hayati bir rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkemizin bugün eriştiği seviyelerde kadınların çok büyük bir emeği, çok büyük bir payı var." sözünü anımsatan Göktaş, "İnandığınız yolda yürümeye devam ettiğiniz sürece ülkemizin kalkınma yolculuğunda çok daha büyük katkılar sağlayacağınıza inancımız tam. Bizler de 2025 Aile Yılı'nda tüm imkanlarımızla sizlerin yanında olmaya, kadını ve aileyi güçlendiren politikalar geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali Tuğgeneral Özlem Yılmaz, Alev Alatlı'nın kızı Funda Aktan, jüri üyeleri, yarışmacılar ve davetliler katıldı.

Bakan Göktaş, tören öncesi "İlham Veren Hikayeler" ve "Kendi Yolunda Açanlar" sergi alanlarını da ziyaret etti.???????