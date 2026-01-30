Bakan Ersoy: '2025 turizm geliri 65,2 milyar dolar'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2025'i 63 milyon 941 bin ziyaretçiyle kapattık. Turizm geliri 2025'te 65,2 milyar dolar oldu. 2026 hedefimiz 68 milyar dolar turizm geliri" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında 2025 yılının dördüncü çeyrek verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Ersoy, Türkiye'nin 2025 yılı turizm gelirini 65 milyar 231 milyon dolar olarak açıklarken 2026 yılında 68 milyar dolar gelir hedeflendiğini duyurdu. Ersoy, konuşmasında Türkiye'nin geçtiğimiz yıl 64 milyon ziyaretçi ağırladığını söyledi. Toplantıda geride kalan yılın değerlendirmesini yapan Bakan Ersoy, aynı zamanda Türkiye'nin turizm vizyonunun geldiği noktayı da paylaştı.

"Türkiye artık krizleri yönetme tecrübesi kazandı"

Bakan Ersoy, küresel ölçekte ekonomik ve siyasi belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yoluna kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Dünyada 24 saat içinde bile dengelerin değişebildiğine dikkat çeken Ersoy, Türkiye'nin artık krizleri yönetme konusunda güçlü bir refleks ve ciddi bir tecrübe kazandığını ifade etti.

"Türkiye küresel turizmin en üst liginde"

Bakan Ersoy, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, Türkiye'nin 2017 yılında dünyada en çok turist ağırlayan ülkeler sıralamasında 8'inci sırada bulunduğunu, 2024 itibarıyla ise 4'üncü sıraya yükseldiğini hatırlattı.

Bakan Ersoy, turizm gelirlerinde ise 2017'de 15'inci sırada olan Türkiye'nin 2024 yılında 7'nci sıraya çıktığını belirtti.

Bu tablonun, Türkiye'nin artık turizmde küresel bir oyuncu haline geldiğinin açık göstergesi olduğunu vurgulayan Ersoy, göreve geldikleri günden bu yana turizm vizyonunu ülkenin tüm potansiyelini kapsayacak şekilde yeniden kurguladıklarını söyledi.

Deniz-kum turizminin ötesine geçildiğini belirten Ersoy; kültür ve inanç turizmi, doğa ve ekoturizm, arkeoloji, sağlık ve termal, gastronomi, kongre-fuar, kruvaziyer ve kış turizmi gibi birçok alanda çeşitliliğin katlanarak arttığını ifade etti.

"Geleceğe Miras" ve tanıtım hamlesi

Bakan Ersoy, "Geleceğe Miras" vizyonu ve Gece Müzeciliği uygulamalarının dünyada yalnızca sayılı ülkelerin başarabildiği işler arasında yer aldığını, Türkiye'nin ise bu alanda en başarılı örneklerden biri haline geldiğini söyledi.

Tanıtım stratejisinde kullanılan "mini dizi" modelinin de küresel ölçekte büyük başarı yakaladığını belirten Ersoy, "An Istanbul Story" dizisinin tek bir bölümünün 32 milyon izlenmeye ulaştığını, en düşük izlenen içeriğin bile 10 milyon görüntülenme aldığını vurguladı.

Bakan Ersoy, turizmde elde edilen bu başarının arkasında büyük bir emek ve yoğun bir ekip çalışması olduğunu belirterek sektör temsilcilerinden tur operatörlerine, rehberlerden otel çalışanlarına kadar herkese teşekkür etti.

Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) bu başarıdaki rolüne de konuşmasında özel bir vurgu yaptı.

"Turizm geliri 65,2 milyar dolara çıktı"

Ersoy, konuşmasında bir sunum yaparak turizmde ulaşılan noktayı şu şekilde anlattı: "Türkiye'nin turizm geliri 2025 yılında 65 milyar 231 milyon dolar oldu. Bu rakam, 2024 yılına göre yüzde 6,8 artış anlamına gelirken 2017 yılına kıyasla artış oranı yüzde 109 olarak gerçekleşti. Turizm geliri 2017'de 31,254 milyar dolardan 2024'te 61,103 milyar dolara, 2025'te ise 65,231 milyar dolara yükseldi."

Bakan Ersoy'un 2025 yılı için "Turizmde Yeni Rekorlar" başlığı altında ekrana yansıttığı tabloda geçtiğimiz senenin 64 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar gelir ile tamamlandığı vurgulandı.

Ziyaretçi sayısı 63,9 milyona dayandı

Bakan Ersoy, "Türkiye'yi 2025 yılında ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 63 milyon 941 bin olarak kaydedildi. Bu rakam, 2024 yılına göre yüzde 2,7, 2017 yılına göre ise yüzde 68 artış olarak kayda geçti. Ziyaretçi sayısı 2017'de 37 milyon 970 binden, 2024'te 62 milyon 270 bine, 2025 yılında ise 63 milyon 941 bine yükseldi. Türkiye'ye 2025 yılında en çok ziyaretçi gönderen ilk üç ülke ise 6,90 milyon ile Rusya Federasyonu, 6,75 milyon ile Almanya, 4,27 milyon ile Birleşik Krallık oldu" dedi.

Kişi başı harcama 100 dolara çıktı

Bakan Ersoy, "Kişi başı gecelik ortalama harcama 2025 yılında tüm ziyaretçiler için 100 dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam 2024'te 96,5 dolar, 2017'de de 73,8 dolardı. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması 114 dolar, yurt dışı yerleşik vatandaşların kişi başı gecelik harcaması 64,4 dolar, tüm ziyaretçiler ortalaması ise 100 dolar oldu.

Bu kalemde 2017-2025 döneminde artış oranı yabancı ziyaretçilerde yüzde 38, tüm ziyaretçilerde yüzde 36 olarak gerçekleşti. Türkiye'de 2025 yılında turistlerin ortalama kalış süresi de 10,7 gece olarak gerçekleşti.

2026 hedefi 68 milyar dolar

Bakan Ersoy, Türkiye'nin 2026 yılı turizm gelirinin 68 milyar dolar seviyesinde beklendiğini söyleyerek, "Hem ana pazarlarda hem de uzak pazarlarda çift haneli büyüme beklentisinin vurgulandığı toplantıda, 2025 yılının hem toplam gelir hem kişi başı harcama hem de toplam ziyaretçi sayısı açısından Türkiye turizm tarihinin en yüksek seviyelerinin görüldüğü yıl olarak kayıtlara geçtiği ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL