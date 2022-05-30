Bakan Dönmez: "Üreten Türkiye'nin rüzgarı dünyanın dört bir yanında esiyor" - Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin rüzgar enerjisi teknolojilerinde önemli bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, "Üreten Türkiye'nin rüzgarı dünyanın dört bir yanında esiyor." ifadesini kullandı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin rüzgar teknolojilerinde ulaştığı noktaya dikkati çekti.

Bakan Dönmez, "Üreten Türkiye'nin rüzgarı dünyanın dört bir yanında esiyor. Türkiye, rüzgar enerjisi teknolojilerinde önemli bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Rüzgar tutamayız belki ama 'Made in Türkiye' yazılı türbinlerle enerjiye dönüştürmeyi iyi biliriz." değerlendirmesinde bulundu.