Bakan Dönmez: "Enerji bağımsızlığımız olmadan ekonomide, diplomaside ve güvenlik meselelerinde bağımsız adımlar atamayız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

"Çayırhan Termik Santrali, özelleştirilse bile çalışan arkadaşlarımızın hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz"

"Projelerimize engel olmaya çalışan adı sözde çevreci birtakım gruplar, nerede bu projeleri geliştirmek istersek karşımıza çıkıyor, engel olmaya çalışıyor"

(Kılıçdaroğlu'nun ev ziyareti) Ziyaretin yapıldığı 23 Nisan günü evde gün boyu elektrikler kullanılıyor"

"Bu evde elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri birileri marifetiyle kesmişler"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son dönemde dünyada yaşanan enerji darboğazının "Daha fazla yerli, daha fazla yenilebilir" ilkesiyle yürüttükleri politikaların Türkiye için hayati öneme sahip olduğunun bir kez daha kanıtlandığını belirterek, "Enerji bağımsızlığımız olmadan ekonomide, diplomaside ve güvenlik meselelerinde bağımsız adımlar atmamız mümkün değil" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığının her yıl düzenlediği geleneksel iftar programında madenciler ve Nallıhanlılar ile bir araya geldi. İftar programına Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AK Parti Milletvekili Nevzat Ceylan ve AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Ertunç Güngör de katıldı.

Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmasında, Çayırhan'ın enerji bağımsızlığı için önemli bir yer olduğuna vurgu yaparak, "Çayırhan Termik Santrali 620 megavat kurulu gücüyle ülkemizin en büyük santrallerinden birisi. Yerli kömür santrallerimiz içerisinde de en büyük 6'ncı santralimiz. Maden tarafında bin 568, santralde ise 736 olmak üzere toplamda 2 bin 304 çalışanımız burada gece gündüz emek veriyor" dedi.

Öz kaynaklarından yapılan elektrik üretimiyle enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasını ele alarak Çayırhan'ı işaret eden Bakan Dönmez, "'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' hedefimize böylece daha da yaklaşmış olacağız" diye konuştu.

"Çayırhan özelleştirilse bile çalışan arkadaşlarımızın hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz"

Bakan Dönmez, 2 yıl önce sözleşmenin biterek işletmenin devralındığını hatırlatarak, "O gün yine buraya gelip size söz vermiştik. Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Aynı hak ve hukuku neyse koruyacağız demiştik. Şimdi de bundan sonrası için bunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Burası özelleştirilse bile çalışan arkadaşlarımızın hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz. Kimse merak etmesin Çayırhan bize emanet" ifadelerini kullandı.

Çayırhan'da yalnızca elektrik üretim tesisi olmadığına dikkati çeken Bakan Dönmez, "Ayrıca yer altı kömür işletmemizle de santralimizin ihtiyaç duyduğu kaynağı yine bu bölgeden karşılıyoruz. Bu ne demek oluyor? Bölgemiz için daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla gelir kapısı demek" dedi.

"Enerji bağımsızlığımız olmadan ekonomide, diplomaside ve güvenlik meselelerinde bağımsız adımlar atmamız mümkün değil"

Son dönemde dünyada yaşanan enerji darboğazının "Daha fazla yerli, daha fazla yenilebilir" ilkesiyle yürüttükleri politikaların Türkiye için hayati öneme sahip olduğunun bir kez daha kanıtlandığını belirten Dönmez, "Enerji bağımsızlığımız olmadan ekonomide, diplomaside ve güvenlik meselelerinde bağımsız adımlar atmamız mümkün değil" diye konuştu.

"Projelerimize engel olmaya çalışan adı sözde çevreci birtakım gruplar, nerede bu projeleri geliştirmek istersek karşımıza çıkıyor, engel olmaya çalışıyor"

Enerjide bir ülkeye ya da bir kaynağa bağlı olmanın ülkenin kendi menfaatlerinden ödün vermek anlamına geldiğini söyleyen Dönmez, şöyle devam etti:

"Bizler ne Türkiye'nin yerli kaynaklarından vazgeçeriz ne de ülkemizin milli menfaatlerinden. O nedenle Çayırhan gibi yerli kaynaklarımızdan elektrik üretimi yapan santrallerimiz, bizim adeta güvenlik sigortamız. Ama bu projelere engel olmaya çalışan adı sözde çevreci birtakım gruplar, nerede bu projeleri geliştirmek istersek karşımıza çıkıyor, engel olmaya çalışıyor. Onların arkasında hangi güçlerin hangi örgütlerin olduğunun da farkındayız. Birçoğu yurt dışından kumandalı, kontrollü örgütler. Dışarıda ne fırtınalar koparsa kopsun, kaynak bizim oldukça, kaynak bizden oldukça biz yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz Allah'ın izniyle."

"Ziyaretin yapıldığı 23 Nisan günü evde gün boyu elektrikler kullanılıyor"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz borcundan dolayı 4 aydır elektriklerinin kesik olduğunu iddia ettiği bir evi ziyaret ettiğini hatırlatan Dönmez, ". Biz de gerçekleri belgeleriyle yayınladık. Evin elektrikleri borcundan dolayı kesik dediler. Sadece 5 gün o da 31 Mart-5 Nisan arasında kesik kaldı. Daha sonra fatura ödemesi yapılmış, elektriği kullanmaya devam etmişler. Ziyaretin yapıldığı 23 Nisan günü ise evde gün boyu elektrikler kullanılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Biz bunu akıllı sayaçtan kontrol ettik" dedi.

"Bu evde elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri birileri marifetiyle kesmişler"

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saati olan 18.18 ile 21.31 arasında arasında birilerinin elektriği kestiğini savunan Bakan Dönmez, "Dağıtım şirketine sorduk nedir bu kaynağın kesintisi dedik. Bizden kaynaklı bir kesinti değil dediler. Düşünebiliyor musunuz bu evde elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri birileri marifetiyle kesmişler.

Bunların hepsinin kaydını yayınladık. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin hemen ardından saat 21.31 civarlarında hane elektrik kullanımına kaldığı yerden devam etmiş. Bunu da yine akıllı sayaçtaki bilgilerden aldık.

Herkes ne derse desin, kim neyi söylerse söylersin biz her zaman doğruları söyleyeceğiz. Biz her zaman Hakk'ın ve hakikatin tarafında yer almaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

İftar programı, Güngör ve Ontaş'ın Bakan Dönmez'e hediye takdim etmesi ile son buldu.