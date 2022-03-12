Bakan Dönmez'e canlı yayında soruldu: Savaş nedeniyle Türkiye'de bir gaz krizi yaşanabilir mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu oldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Dönmez, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'nin enerji durumunu değerlendirdi. "Savaş nedeniyle Türkiye'de bir gaz krizi yaşanabilir mi?" sorusuna yanıt veren Dönmez, şu an için tedarik problemi olmadığını söyledi.

"YAPTIRIMLARIN TARAFI OLMAK İSTEMİYORUZ"

"Enerji konusunda sıkıntı yaşama ihtimalimiz var mı?" sorusuna yanıt veren Dönmez, "Şu an için söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Biz yaptırımların tarafı olmak istemiyoruz. İyi ticari ilişkilerimiz var. Diplomasi aracıyla çözmenin tarafı olduğumuzu ifade etmiştik. Gaz konusunda bir sıkıntı yaşamadığımızı kontrat bazında sevkiyatlara uyduklarında görüyoruz. 1986'da biz ilk doğal gazı Sovyetler Birliği'nden almıştık. Ukrayna, Romanya, Bulgaristan üzerinden Batı hattı dediğimiz hattan alıyorduk. İki sene önce Türk Akımı bitti biz doğrudan Karadeniz'in altından doğrudan Tekirdağ Kıyıköy'den alır vaziyete geldik." dedi.

"TÜRKİYE'NİN DOĞAL GAZ SIKINTISI YOK"

Türkiye'nin gaz sıkıntısı olmadığını belirten Dönmez, "Geçmişte Ukrayna üzerinden gelen hatta sorunlar vardı. Zaman zaman geçmişte benzeri sıkıntılar olmuştu. İki senedir teknik sıkıntı yaşamıyoruz. Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor. Sevkiyatta bir problem görmüyoruz. Bizi etkilemeyeceğini öngörüyoruz. Böyle bir konuşma da olmadı. Sık sık diyaloglarımız da var zaten. Türkiye'nin doğal gaz açısından tedarik problemi yok." ifadelerini kullandı.