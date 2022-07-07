Bakan Dönmez: "Biliyorsunuz çocuklarımız özellikle erken yaşlarda çoğunlukla gözlemleyerek öğreniyorlar.
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bakan Dönmez: "Biliyorsunuz çocuklarımız özellikle erken yaşlarda çoğunlukla gözlemleyerek öğreniyorlar.
Bakan Dönmez: "Biliyorsunuz çocuklarımız özellikle erken yaşlarda çoğunlukla gözlemleyerek öğreniyorlar. Bazen bizler için çok basit gelen bir şey, çocuğun zihin dünyasında büyük etkiler bırakabiliyor. O nedenle enerji verimliliği ailede başlar diyoruz. Ebeveynlerimize de bu konuda önemli bir sorumluluk düştüğünü hatırlatmak istiyoruz". - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi