Bakan Dönmez: "Biliyorsunuz çocuklarımız özellikle erken yaşlarda çoğunlukla gözlemleyerek öğreniyorlar. - Haberler

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Bakan Dönmez: "Biliyorsunuz çocuklarımız özellikle erken yaşlarda çoğunlukla gözlemleyerek öğreniyorlar.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bakan Dönmez: 'Biliyorsunuz çocuklarımız özellikle erken yaşlarda çoğunlukla gözlemleyerek öğreniyorlar.

Bakan Dönmez: "Biliyorsunuz çocuklarımız özellikle erken yaşlarda çoğunlukla gözlemleyerek öğreniyorlar.

Bakan Dönmez: "Biliyorsunuz çocuklarımız özellikle erken yaşlarda çoğunlukla gözlemleyerek öğreniyorlar. Bazen bizler için çok basit gelen bir şey, çocuğun zihin dünyasında büyük etkiler bırakabiliyor. O nedenle enerji verimliliği ailede başlar diyoruz. Ebeveynlerimize de bu konuda önemli bir sorumluluk düştüğünü hatırlatmak istiyoruz". - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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