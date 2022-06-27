Bakan Yanık Aile Destek Programı'nın detaylarını paylaştı: Gelir durumuna göre yıllık 5.400 ile 7.200 lira arasında yardım yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye'deki Kabine Toplantısı'nın ardından zirvede alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Erdoğan Aile Destek Programı'na ilişkinkin de önemli mesajlar verdi.

"İLK ÖDEMESİNİ TEMMUZDA YAPIYORUZ"

Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenen Erdoğan, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız düzenli ve süreli yardım programlarından faydalanan tüm aileleri ziyaret ederek insanlarımızı dinleyecek, ihtiyaç tespiti yapacaktır. 15 milyar liralık ilave bütçeye sahip, 12 ay süreyle devam edecek olan aile destek programının ilk ödemesini Temmuz ayında yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN YANIK: BAŞVURULAR BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,Aile Destek Programı'nın detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yanık ,12 ay süreyle ödenecek maddi yardımdan, daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşların da faydalanabileceğini bildirdi. Bakan Yanık, paylaşımında, "12 ay süreyle ödenecek olan, gelir durumuna göre yıllık 5 bin 400-7 bin 200 lira maddi yardımdan, daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşlarımız da faydalanabilecek. Türkiye Aile Destek Programı'na başvurular başladı." ifadelerini kullandı.

"ÖDEMELER BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARDA"

Yaklaşık 4 milyon haneye bir yılda 15 milyar liralık maddi destek sağlanacağını bildiren Yanık, şunları kaydetti: "Ödemeler 12 ay boyunca süreli ve aylık olarak yapılacak. Bugünden itibaren e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza giderek başvurabilirsiniz. Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamayan vatandaşlarımız da başvuru yapabilecek. İlk destek ödemesi Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda."