Ticaret Bakanı Bolat, Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Sidhu ile görüştü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu ile çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Sayın Maninder Sidhu ile bir video konferans gerçekleştirdik. Görüşmemizde, küresel ticaretteki gelişmeler ile iki ülke arasındaki ticaretin mevcut durumu ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik konularda görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmede; ticaret, yatırım, ulaştırma, madencilik, tarım, enerji ve savunma sanayii gibi alanlardaki iş birliği imkanlarını da değerlendirdik. Bu çerçevede, Kanada'da 20 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Ticaret ve Ekonomik Komitesi'nin 2'nci Toplantısı sırasında, söz konusu alanlara ilişkin bir yol haritası oluşturulması yönündeki çalışmaları somutlaştıracağız inşallah" ifadelerine yer verdi.