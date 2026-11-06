Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Bolat, UNICERA fuarında seramik ihracatının 1,3 milyar dolar olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 37. Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı UNICERA İstanbul'u gezdi; fuar bugün sona erdi. Bolat, Türkiye'nin yılda 1,3 milyar dolar seramik ihraç ettiğini ve seramik karoda dünyada 5'inci olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin yıllık 1,3 milyar dolarlık seramik ihraç ettiğini belirterek, "Dünyada özellikle seramik karoda 5'inci. Genel seramik ürünlerinde de ilk 10'un içinde." dedi.

Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) işbirliğiyle hayata geçirilen 37. Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA İstanbul ) bugün sona erdi.

Türk seramik sektörünün uluslararası buluşma noktası olan ve İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) 2 Kasım'da başlayan fuar, seramik kaplama malzemelerinden banyo ve mutfak ürünlerine, yapı kimyasallarından ileri üretim teknolojilerine kadar geniş bir ürün yelpazesini ziyaretçilerle buluşturdu.

Fuarı ziyaret eden Ticaret Bakanı Bolat, beraberindeki heyetle stantları gezerek firma temsilcilerinden ürünler hakkında bilgi aldı.

Bolat, ziyaret esnasında gazetecilere yaptığı değerlendirmede, fuarın toplam 6 salonda düzenlendiğini belirterek, "Stant ve firma sahipleriyle görüş alışverişimiz oldu. Çok memnun ayrılıyoruz. Seramik sektörü Türkiye'de Anadolu'muzun kültürel mirasının dünya ölçeğinde bir sektörel başarıya dönüştüğü çok güzel bir sektör." diye konuştu.

Türk seramik sektörünün dünyadaki önemine işaret eden Bolat, diğer bütün sektörler gibi seramik sektörünü de geliştirmeye kararlı olduklarını??????? söyledi.

Sektörün ihracatına ilişkin bilgi veren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Seramik sektörü) Türkiye, yılda toplam 1,3 milyar dolar ihracat yapıyor ve dünyada özellikle seramik karoda 5'inci. Genel seramik ürünlerinde de ilk 10'un içinde. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak prestijli fuar statüsü verdiğimiz bu fuarın daha da güçlenmesi için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Gerçekten Anadolu'nun o muhteşem kültürel desenleri, zenginlikleri, renk cümbüşü Türkiye'nin seramik, karo, vitrifiye ürünlerinde bütün dünyaya yayılıyor tanıtım açısından da. Türk seramik kelimesi yani 'Turkish Ceramic' uluslararası bir motto olarak daha da güçlenecek. Biz sektörün her zaman yanındayız."

"Yetkililer çok ciddi alıcı ve ziyaretçi kitlesi olduğunu söylediler"

Ticaret Bakanı Bolat, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektörün her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Gereken destek neyse vereceğiz. Burada sektör yetkililerine sorduğumda çok ciddi bir alıcı ve ziyaretçi kitlesi olduğunu ve memnun olduklarını söylediler. Stant sahiplerinin de yüzleri gülüyordu." dedi.

Fuarın uluslararası niteliğine dikkati çeken Bolat, sektörün güçlenmesi, dünya çapında marka değerinin ve bilinirliğinin artırılması ve küresel pazarlardaki payının yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapmayı ve destekleri sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Halı saha maçında akılalmaz rezalet! Silah bile çıktı

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı11

8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı! İşte yapılması gerekenler

Binlerce gencin beklediği haber geldi! Son tarihi kaçırmayın

Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek12

Sergen Yalçın, Arda bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Sonuçlar açıklandı; haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor

Haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor!
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar

TBMM heyetinden Çekya'ya kritik ziyaret! Vize sorunu da masada
Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması

Murat Cemcir'den iflas açıklaması! Meğer olayın aslı...
Nüfusu gide gide azalan İstanbul ilçesi! 4 yılda 12 bin kişilik kayıp var

Nüfusu gide gide azalan İstanbul ilçesi! 4 yılda 12 binlik kayıp var
İtalyan şefin ananas inadı işinden etti

Pizza kavgası mahkemede bitti!