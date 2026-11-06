Bakan Bolat, UNICERA fuarında seramik ihracatının 1,3 milyar dolar olduğunu söyledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin yıllık 1,3 milyar dolarlık seramik ihraç ettiğini belirterek, "Dünyada özellikle seramik karoda 5'inci. Genel seramik ürünlerinde de ilk 10'un içinde." dedi.

Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) işbirliğiyle hayata geçirilen 37. Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA İstanbul ) bugün sona erdi.

Türk seramik sektörünün uluslararası buluşma noktası olan ve İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) 2 Kasım'da başlayan fuar, seramik kaplama malzemelerinden banyo ve mutfak ürünlerine, yapı kimyasallarından ileri üretim teknolojilerine kadar geniş bir ürün yelpazesini ziyaretçilerle buluşturdu.

Fuarı ziyaret eden Ticaret Bakanı Bolat, beraberindeki heyetle stantları gezerek firma temsilcilerinden ürünler hakkında bilgi aldı.

Bolat, ziyaret esnasında gazetecilere yaptığı değerlendirmede, fuarın toplam 6 salonda düzenlendiğini belirterek, "Stant ve firma sahipleriyle görüş alışverişimiz oldu. Çok memnun ayrılıyoruz. Seramik sektörü Türkiye'de Anadolu'muzun kültürel mirasının dünya ölçeğinde bir sektörel başarıya dönüştüğü çok güzel bir sektör." diye konuştu.

Türk seramik sektörünün dünyadaki önemine işaret eden Bolat, diğer bütün sektörler gibi seramik sektörünü de geliştirmeye kararlı olduklarını??????? söyledi.

Sektörün ihracatına ilişkin bilgi veren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Seramik sektörü) Türkiye, yılda toplam 1,3 milyar dolar ihracat yapıyor ve dünyada özellikle seramik karoda 5'inci. Genel seramik ürünlerinde de ilk 10'un içinde. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak prestijli fuar statüsü verdiğimiz bu fuarın daha da güçlenmesi için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Gerçekten Anadolu'nun o muhteşem kültürel desenleri, zenginlikleri, renk cümbüşü Türkiye'nin seramik, karo, vitrifiye ürünlerinde bütün dünyaya yayılıyor tanıtım açısından da. Türk seramik kelimesi yani 'Turkish Ceramic' uluslararası bir motto olarak daha da güçlenecek. Biz sektörün her zaman yanındayız."

"Yetkililer çok ciddi alıcı ve ziyaretçi kitlesi olduğunu söylediler"

Ticaret Bakanı Bolat, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektörün her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Gereken destek neyse vereceğiz. Burada sektör yetkililerine sorduğumda çok ciddi bir alıcı ve ziyaretçi kitlesi olduğunu ve memnun olduklarını söylediler. Stant sahiplerinin de yüzleri gülüyordu." dedi.

Fuarın uluslararası niteliğine dikkati çeken Bolat, sektörün güçlenmesi, dünya çapında marka değerinin ve bilinirliğinin artırılması ve küresel pazarlardaki payının yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapmayı ve destekleri sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA