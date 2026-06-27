Haberler

Bakan Bolat'tan AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda düzenlenen Ortak Akıl-Ekonomi Oturumu'nda küresel ekonomi ve Türkiye'nin ekonomik hedeflerini değerlendirdi. Bolat, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı sürdürülebilir ekonomi vizyonuyla Türkiye Yüzyılı'na kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, toplantı kapsamında düzenlenen Ortak Akıl- Ekonomi Oturumu'na katıldığını, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da oturumda yer aldığını bildirdi.

Oturumda, küresel ekonomideki gelişmeleri, Türkiye ekonomisinin mevcut görünümünü ve ilerleyen döneme ilişkin hedefleri kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirten Bolat, şunları ifade etti:

"Üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı merkeze alan, rekabet gücü yüksek, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomi vizyonuyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. AK Parti'nin en büyük gücü, istişareyi esas alan, ortak aklı önceleyen ve milletimizin beklentilerini siyasetin merkezine yerleştiren yönetim anlayışıdır. Bu anlayışla iş dünyamızın, çalışanlarımızın, üreticilerimizin ve gençlerimizin beklentilerine cevap verecek güçlü politikaları hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı, Yüce Allah'ın izniyle, üretimin, teknolojinin, yatırımın, istihdamın ve ihracatın yüzyılı olacaktır. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı

1 dakikada iki büyük depremle yıkılan Venezuela'da tablo çok ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti

20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele

Temmuza sayılı günler kala... Görüntü Türkiye'den
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır

Hizbullah resti çekti! Savaşın yeniden başlaması an meselesi
Japon arkeolog, Büklükale'de Büyük İskender dönemine ait yerleşim izleri buldu

Japon arkeolog buldu! Büyük İskender’in izleri o ilimizde ortaya çıktı
AK Parti'de 'el hareketi' krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi

El hareketi krizi! AK Parti'ye geçen başkandan açıklama geldi
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı

27 yıllık hayat arkadaşı son anına kadar yanındaydı