Bakan Bolat'tan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bayramın Gazze başta olmak üzere zulüm altındaki tüm mazlum coğrafyalara barış ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakırken, gönülleri birleştiren, kardeşliği pekiştiren Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzurunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, paylaşmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve gönül köprüleri kurmanın en güzel vesilesi olduğunu vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Bu müstesna günlerin, milletçe birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, gönüllerimize ferahlık, hanelerimize bereket getirmesini temenni ediyorum. Ticaret Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde vatandaşlarımızın refahını artırmak, piyasalarımızın sağlıklı ve adil işlemesini sağlamak ve ülkemizin ekonomik gücünü daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesileyle, başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın Gazze başta olmak üzere zulüm altındaki tüm mazlum coğrafyalara barış ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun."