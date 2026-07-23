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Bakan Bolat'tan Katar Büyükelçiliğine taziye

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, vefat eden eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani için Katar'ın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyareti yaptı; iki ülke arasındaki ticaret hacminin 53 kat arttığını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, vefat eden eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani için Katar'ın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, vefat eden eski Katar Emiri Al Sani için Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdulla Al-Henzab'a başsağlığı ziyaretinde bulunduğunu bildirdi.

Merhum Al Sani'nin Katar'ın dünyada saygın ve güçlü bir konuma ulaşmasına, Türkiye-Katar ilişkilerinin her alanda stratejik ortaklık seviyesine yükselmesine ve Filistin davasına verdiği güçlü destekle tarihte önemli bir yer edinmesine katkı sağladığını belirten Bolat, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile merhum Şeyh Hamed bin Halife Al Sani arasında tesis edilen samimi dostluk ve güçlü liderlik diyaloğu, iki ülke ilişkilerine sağlam bir zemin kazandırmış, bu güçlü iradenin katkısıyla Türkiye ile Katar arasındaki dış ticaret hacmi 2003'ten bugüne yaklaşık 53 kat artış göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Türkiye ile Katar arasında köklü dostluğa, karşılıklı güvene ve güçlü kardeşlik hukukuna dayanan ilişkilerin, acı günlerde sergilenen dayanışmayla daha da anlam kazandığını kaydetti.

Bu sarsılmaz kardeşlik bağlarını, gelecek dönemde ticaret, yatırım ve stratejik işbirliği alanlarında daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Bolat, Al Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Katar halkına, ailesine ve tüm yakınlarına bir kez daha sabır ve başsağlığı diledi.

Kaynak: AA
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